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風雨21日來襲 梅西感恩節遊行料無虞

記者邢易霖／紐約報導
即將襲擊紐約的惡劣天氣可能對感恩節出行的遊客造成嚴重影響，但是對梅西百貨感恩節遊行的「巨型氣球」不構成威脅。(記者和釗宇／攝影)
即將襲擊紐約的惡劣天氣可能對感恩節出行的遊客造成嚴重影響，但是對梅西百貨感恩節遊行的「巨型氣球」不構成威脅。(記者和釗宇／攝影)

市應急管理局20日發布出行警告，指21日(周二)至22日(周三)預計將出現1至2吋降雨，周二晚預計全市陣風將達到每小時30至40哩，部分地區最高風速可能高達每小時45哩，但不會出現大規模暴風雨。惡劣天氣將於周三上午結束，天氣轉為乾燥，陣風時速每小時20至30英里，持續到23日(周四)感恩節當天；專家表示，這一風速不會影響感恩節當天舉行的氣球大遊行。

根據今年風力預測顯示，感恩節當天周四早上紐約市可能會有微風，為了確保遊行能夠順利進行，陣風速度必須低於每小時34哩，福斯氣象台氣象學家塞思(Seth Darling)表示，即將襲擊紐約的風暴可能對感恩節遊行的遊客造成嚴重影響，但是對梅西百貨遊行的「巨型氣球」不構成威脅，因為周四的風速預計為每小時20哩，將不會超過舉辦遊行的最低要求。

氣象學家指出即將襲擊紐約的風暴，可能對感恩節出行的遊客造成嚴重影響，但是對梅西百...
氣象學家指出即將襲擊紐約的風暴，可能對感恩節出行的遊客造成嚴重影響，但是對梅西百貨遊行「巨型氣球」不構成威脅。(美聯社）

塞思表示，天氣將會在感恩節梅西百貨遊行前迎來晴朗天氣，不會下雨，大雨和強風預計會減弱。他說「為了防止出現安全隱患，遊行可能需要稍微降低氣球的高度，但總體來看，梅西百貨感恩節遊行似乎不會受到太大阻礙。」

市長亞當斯(Eric Adams)表示，本周與親朋好友度過美好感恩假期的同時請時刻關注天氣變化，市府正在為未來幾天的大雨和強風做準備，注意防寒保暖，合理安排出行計畫，減緩惡劣天氣對假期帶來的影響。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)指出，即將來襲的風雪天氣可能在感恩節當天帶來危險狀況。預計風暴將於周二晚間影響北郊、首都地區和紐約州中部，持續至周三。一些地區可能經歷雨、雪、凍雨或雨夾雪，北部和地勢較高的地區可能在周二晚間迎來降雪或雨雪混合。她提醒民眾，在氣溫回升之前，尤其是在夜間和清晨，輕微的積雪和結冰可能會出現危險事故，遊客和民眾需要格外注意安全。

欲了解更多天氣預告，請訪問國家氣象局網站https://alerts.weather.gov。市府鼓勵紐約市民通過網站https://alert.ny.gov訂閱NY Alert註冊獲取緊急警報，此項服務免費，為民眾手機或電腦提供重要的緊急信息。

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