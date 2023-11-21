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紐約市騎單車出行人數 再創新高

記者邢易霖／紐約報導
最新數據報告顯示，自2012年以來的十年間，紐約市每天騎自行車的次數增加了94%。(記者張心／攝影)
最新數據報告顯示，自2012年以來的十年間，紐約市每天騎自行車的次數增加了94%。(記者張心／攝影)

根據紐約市交通局(Department of Transportation)20日公布年度騎行報告顯示，騎單車出行市民人數，已連續第二年創下歷史新高。自2012年以來的十年間，紐約市每天騎單車的次數增加了94%。

年度騎行報告以東河上各大橋梁的騎行人數，作為全市騎行受歡迎程度的指標。數據顯示，2023年每個季度的工作日，東河各大橋平均每日有2萬5943人次騎車，相較於2022年的2萬4445人次有所增加。

交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示這一數字創下新紀錄，他說，隨著受保護的單車道的建設，愈來愈多的紐約市民選擇了騎單車，為了適應這一增長趨勢，交通局將持續改善道路建設和維護工作。通過設計新的街道和構建更完善的車道系統，不僅能夠提升騎車人的安全感，也有助於行人和駕駛員的安全。

另一方面，12小時內穿越曼哈頓第50街的平均騎行者數量也呈現上升趨勢。今年平均有3萬9001名單車騎士在這段時間內穿越第50街，相較於去年的3萬8229人次有所增加。交通部的報告進一步參考了美國人口普查局的年度「美國社區調查」，該調查報告顯示，2022年紐約市每天騎自行車的人數為61萬，這一數字較2021年的55萬人次有所增長。

紐約市 人口普查 曼哈頓

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