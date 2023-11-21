紐約市10月公寓租金下跌 租約簽訂量回升

自新冠疫情開始以來，紐約市房屋租金 多次被指不斷攀升，使居民日常負擔加重，至2023年仍未見放緩；然而，最新行業統計顯示，紐約市10月公寓租金已出現下跌，且租約簽訂量同時回升。

根據房地產公司埃利曼(Douglas Elliman)的最新報告，儘管由於租賃庫存增加，全市的公寓租金在本年早前數月達到高位，但如今已開始出現緩慢下跌趨勢。然而，編寫報告的主筆米勒(Jonathan Miller)強調，購房者或投資人還不應期待租金在短時間內大幅下降，因歷史性高位回落需要時間。

米勒表示，儘管當前的下降趨勢並不意味著未來租金會大幅降低，但「租金火箭上升時代」已經結束，並會緩慢延續。米勒指出，在過去數月，全市公寓租金均有所下降，但與2019年10月相比，仍然上漲了40％。

在曼哈頓 ，10月的平均租金為5158元，與9月和一年前相比下降了5％；同時，該區的租金中位數為4195元，與9月相比略微下降，但比一年前上漲5％。

分析報告還指，曼哈頓、布碌崙 (布魯克林)和皇后區三地的房屋交易市場的新租賃數量都有所增加。受新庫存和租金降溫的影響，曼哈頓在10月簽訂了4717份租賃合同，和9月相比增長7%，但與一年前相比下降了6％。另外，布碌崙的10月租賃簽約數量比9月增長了54%，為1936份，比一年前增長17％。

另外，布碌崙的平均租金要價為3909元，比9月下降6%，與一年前相比下降逾1％。在皇后區，長島市和阿斯托利亞(Astoria)的平均每月租金要價為3484元，比上月下降8％，但比一年前上漲5％，而租賃合同數量為422份，較上月和往年增長43％和9％。

報告強調，儘管該三個行政區的庫存在月度基礎上都有所下降，但在年度基礎上每個行政區的庫存都增加有30％至40％。米勒表示，從年度基礎來看，全市的庫存增長了43％，因此租金很難保持在原有水平，自今年夏季中期以來一直在逐漸下降，且Airbnb平台的變化可能導致市場供應增加。