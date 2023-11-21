亞當斯女助理阿巴索娃 疑涉銷毀證據

亞當斯團隊成員阿巴索娃，被曝在遭遇FBI調查後通知同事刪除短信紀錄。(市府官網)

市長亞當斯 (Eric Adams)在遭遇聯邦調查局(FBI )的調查後，其團隊曾暗示有成員可能存在銷毀證據的「不當行為」，引人注目。根據消息人士最新透露的內容，這項指控很可能針對的是市府官員阿巴索娃(Rana Abbasova)。她曾在FBI搜查其住宅後，通知同事要求他們刪除與她的手機短信紀錄。

亞當斯被指在2021年的選舉中不當接受來自土耳其的資金，並因此而接受FBI的調查。FBI於今年11月2日突襲了亞當斯首席募款幕僚薩格斯(Brianna Suggs)的家，受到廣泛關注。而就在同一日，與亞當斯關係密切的助理阿巴索娃位於新澤西的家也遭遇了突擊搜查，調查人員還沒收了她的電子設備。

根據媒體「每日新聞」(Daily News)引述匿名消息人士透露的內容，阿巴索娃在遭遇搜查後，通知她的同事「刪除」他們之間的短信往來。而這齣通風報信的戲碼正是亞當斯競選團隊律師約翰遜(Boyd Johnson)此前所指的「最近有個人做出了不當行為」。約翰遜當時還表示，他們「立即主動向調查人員報告了這一行為」。此後，FBI探員扣押了亞當斯的電子設備。消息人士透露，阿巴索娃的行為是導致市長被扣手機的部分原因。

由於消息人士拒絕透露更多信息，目前尚不清楚阿巴索娃「通風報信」的同事到底是誰。亞當斯20日發表聲明稱自己與此事件無關並強調會繼續配合調查。參與調查的曼哈頓聯邦檢察官辦公室以及阿巴索娃本人均對此拒絕置評。根據市府官員的說法，阿巴索娃目前處在「休假」狀態。

阿巴索娃從亞當斯擔任布碌崙 (布魯克林)區長時就在他的手下任職，進入市府工作後，她主要負責市長的行程安排並陪同出席公共活動。市府官網顯示，阿巴索娃的正式職務是市府國際事務禮賓主管，負責維護亞當斯與中東、中亞國家，以及與穆斯林和俄語社區的關係。阿巴索娃在亞當斯2021年競選中擔任的角色目前尚不清楚。