華埠羅斯福公園1死1傷凶案 逮捕15歲遊民

華埠附近羅斯福公園球場內近日發生命案，嫌犯及受害人均為遊民。(記者許君達／攝影)

曼哈頓華埠 羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)上周發生命案，造成一死一重傷。警方18日晚間逮捕了一名15歲的嫌犯。據悉，嫌犯和兩名受害人均為遊民 。

根據警方提供的信息，嫌犯於16日晚間在位於羅斯福公園北部、靠近布隆街(Broome St.)交地蘭西街(Delancey Street)路口處的公園球場內發生爭執，隨後衝突升級，嫌犯用某種利器刺向兩名受害者，然後逃離現場。

案發後，兩人被緊急送往表維醫院(Bellevue Hospital)搶救，但其中一名名為阿隆索(Pasquale Alonso)的西語裔男子不治身亡。據悉，死者阿隆索25歲，傷者24歲，兩人均為西語裔遊民，嫌犯也是一名無家可歸的少年。

嫌犯在潛逃近兩天後，於18日凌晨在公園附近的麥地臣街(Madison St.)被捕，並被控謀殺(murder)、謀殺未遂(attempted murder)、襲擊(assult)和襲擊未遂(attempted assult)罪。由於保護未成年人的需要，嫌犯的身分未予公開。目前，警方尚不清楚行凶動機，也尚未找到凶器。

羅斯福公園位於曼哈頓下城，為一帶狀街心公園，南段位於華人聚居的街區，北段則延伸至下東城(Lower East Side)。由於公園本身提供的開放空間以及位於市警兩個分局轄區交界處的地理位置，長期以來一直吸引為數不少的遊民和癮君子聚集，犯罪頻發，而且經常發生流血或致命的惡性案件。

民主黨65D區領袖于金山表示，羅斯福公園成為治安黑點的歷史頗為悠久，早年間賣淫氾濫、如今毒販猖獗。然而多年來，無論是社區、警方還是政府，一直都沒能找到有效的應對之策。