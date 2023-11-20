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互不認識 布碌崙班森賀華男刺傷14歲亞裔女被逮 兇嫌疑情緒失控者

記者胡聲橋／紐約報導
班森賀華男刀刺亞裔女子事發地。(谷歌地圖)
班森賀華男刀刺亞裔女子事發地。(谷歌地圖)

紐約市布碌崙(布魯克林)班森賀發生一起持刀襲擊事件，21歲華男李建全(Jianquan Li，音譯)17日(周五)下午涉嫌用刀刺傷一名14歲亞裔女子，警方在18日凌晨逮捕了李建全。

這起持刀襲擊事件發生在市警62分局的轄區內。警方稱，17日下午2時48分左右接到報案，稱在80街1725號門前有人持刀行凶。警方趕到現場後，發現受害女子身上有多處刀傷，包括頸部。急救人員將受傷亞裔女子送往瑪摩利醫院接受治療，目前傷情穩定。

警方稱，初步調查顯示，事發時這名14歲受害女子正在80街由東向西行走，而這時李建全由西往東行走，靠近受害人。在沒有任何挑釁的情況下，李建全無端舉刀刺向受害女子，致其身上多處受刀傷。李建全隨後沿80街向東逃離現場。

18日凌晨大約1時40分，在案發後過了11個小時左右，62分局警員很快就逮捕了嫌疑人李建全，他被控襲擊罪。

事發後，市議員李凱健(Ari Kagan)和州眾議員鄭永佳都在社群媒體X上通報了此案。在之後的更新中，李凱健稱華男嫌疑人的住處和襲擊事件發生地在同一個街區，華男嫌疑人和受害者相互並不認識。華男嫌疑人還是一名情緒失控者(Emotionally Disturbed Persons)，而且以前就有過這方面疾病的歷史。

此案讓居住在班森賀的不少華裔中學生家長感到很不安，一位陳姓家長說，此案發生在光天化日之下，會讓人產生恐慌情緒，以後要告誡上中學的女兒，上街一定要結伴而行。

華男 亞裔 布碌崙

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