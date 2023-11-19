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紐約市長砍教育經費 多個公校免費項目受影響

記者張心／紐約報導
大批受影響的教師工會成員本周在市府前抗議，呼籲市議會阻止市長的預算削減。(取自教師工會推特)
大批受影響的教師工會成員本周在市府前抗議，呼籲市議會阻止市長的預算削減。(取自教師工會推特)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)本周下令削減5億4700萬元教育經費，明年將再砍6億元，遭到教師工會(United Federation of Teachers)的強烈反對；此次財政調整預計將影響眾多學生課後免費計畫，也將減少近500個教師崗位。

削減教育經費的指令在本周立即生效，直接影響到公校學生項目，包括「全民早教」(Pre-K for All)、「夏季崛起」(Summer Rising)等備受歡迎的免費計畫，及滿足學生課外學習需求的社區學校，還有公校教職工崗位數量，尤以校園安保人員裁員最多。

具體來看，根據市府計畫，市教育局將從「全民早教」項目中裁撤1億2000萬元，減少大約3萬7000個免費席位。紐約托育中心協會(Day Care Council of New York)政策和創新主管布倫德(Gregory Brender)表示「雖然目前還有太多細節，但這麼多的預算削減，必然會對低收入家庭造成影響。」

「夏季崛起」也受到影響，因為負責領導該計畫的市青少年與社區發展局(New York City Department of Youth and Community Development)將面臨近2000萬元的經費削減。當局官員透露，初中生的「夏季崛起」項目可能會被縮短時間，也會取消周五的課程。

市教育局和公校裁員將更加嚴峻，目前已經暫緩招聘，也將減少432個教育工作崗位。當局補充，行政人員的加薪要求也被暫停，這能節省超過8600萬元。亞當斯還在本周宣布，取消了250名原定的校園安保人崗位，改為「家長和工會團體支援服務」。

紐約市教師工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)對此表達強烈不滿，「這在紐約市歷史上從未發生過，就我們所知，財政問題完全是捏造的。因為我們一直參與預算，我們知道實情。」大批受影響的教師工會成員本周在市府前抗議，呼籲市議會阻止市長的預算削減。

州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)指出，如果經費是受無證客問題影響，那麼市長應該盡快重啟同聯邦的談話，「但很遺憾的是，與白宮的會議沒有被重新安排。市長明知道紐約市在很大程度上依賴於州與聯邦政府的經費扶持。」她建議，市長應該盡快調整戰略，從聯邦政府爭取資金。

教育局 紐約市 預算

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