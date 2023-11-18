法拉盛大麻販賣車被查扣 3人被捕

法拉盛街頭出現的非法大麻車，已被警方收繳。(記者劉梓祁／攝影)

由於監管不足、立法及執法進度緩慢，紐約市近來不斷被指有大量非法大麻 店「野蠻生長」，市民批評影響地區治安，危害青少年；在皇后區法拉盛 市中心出現非法大麻車輛後，華人社區居民更加擔憂，但本周警方已採取執法行動，扣留了大麻車輛，並有三人被捕。

法拉盛市議員黃敏儀(Sandra Ung)辦公室表示，市警禁毒小組處置了停放在法拉盛羅斯福大道(Roosevelt Ave.)和王子街(Prince St.)路口數月之久的藍色非法大麻車，沒收車輛並查獲大麻。法拉盛地區居民自今年8月就表達關注，由於車輛屬非法經營並有誤導性的外表，已引起社區對安全及健康影響的擔憂。

該車輛17日可見到已被轉移停放在市警法拉盛109分局門口的對街，內部無其他物品存放。卡車掛南卡羅來納州車牌，並被裝飾為藍色外表，外觀與部分校車相似，車身亦印有訂購娛樂性大麻的聯絡方式。

市警表示，在本月15日晚約7時30分，警方對停放在法拉盛天景購物中心對面、羅斯福大道路段的這輛非法大麻車執行了搜查令，查獲了相當數量的大麻和一把刀具，並有三人被捕控罪。

執法紀錄顯示，被捕的三人分別為來自皇后區的貝利(Ashley Bailey)以及來自布朗士區的梅里克(Omar Merrick)與威廉姆森(Json Williamson)，他們均被控持有大麻、持有武器及在高速公路上攜帶酒精或大麻罪名。三人中年齡最大者為30歲，最小者為23歲。

據黃敏儀辦公室統計，選區內至少已開設六家非法大麻店。針對此次被查封的大麻車，黃敏儀表示，自社區民眾數月前投訴該現象後，她便向現已被調任的前分局局長霍爾(Louron Hall)反映，並在16日收到警方發出的查封和拖移的通知。

法拉盛大聯盟副主席陳熠對此次執法感到滿意，並表示當前情況仍需要執法部門繼續嚴厲執法並解決衍生問題，希望警方、地區檢察官及民選官員等各方共同努力，終結亂象。