紐約客談／清白法案已成定局 盼防堵漏洞

封存輕罪和部分重罪紀錄的「清白法案」，自提出以來一直在進步派和保守派之間引發爭辯，華社對此的看法也不同調；這項爭議可追溯至經典的哲學命題，清零紀錄究竟是利弊哪個更多，取決於人們是相信人性本善或性本惡。

該法案2019年由州參議員米維(Zellnor Myrie)、州眾議員 克魯茲(Catalina Cruz)提出，在經民主黨 領袖和州長霍楚(Kathy Hochul)的會談後，作出修訂版本達成共識，本月月16日正式簽署立法；生效之後，將使200萬名前科犯的犯罪紀錄自動封存，以幫助他們改過自新，重出社會時更容易就業 。

該法案可被視作民主黨激進派打造「進步社會」中取得的另一個勝利，雖距離符合條件的罪犯達到清零紀錄，仍需符合一些規定，像是在刑滿後的幾年之內不犯錯；可主張性本惡的華人民眾認為，作惡比向善要容易，本身已犯過錯誤的人，當有「機會 」實施犯罪時是否能不為所動，是立法者無法預先的事，但大眾已沒了選擇，無論如何都要照單全收。

另一邊主張性本善的民眾，認為罪犯在經歷坐牢、悔改之後，應被賦予第二次重生的機會；他們相信，替這些人消除在就業、住房、教育和其他經濟機會的障礙，讓他們重回社會時可穩住陣腳，便能根除他們的犯罪欲望。

「清白法案」如今已成定局，對於利弊的討論再多也不會改變結果，只能推動立法者考量現實的問題，在每個可能出現的法律漏洞中，作出全面的對應；一方面做到給人改過自新的初衷，另一方面也讓普羅大眾感到更安全，能夠與前科犯在一個社會中共存。