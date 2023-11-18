紐約市消防局長：秋冬防火 將定期檢查華埠電單車行

卡瓦那表示，電單車起火不同於尋常火災，如同定時炸彈一樣突然引爆，直接令人當場喪命。(市消防局提供)

紐約市 消防局長卡瓦那(Laura Kavanagh)17日舉行少數族裔媒體視頻會議，表示已成立專門執法小組，定期檢查曼哈頓華埠 電單車行，但仍發現有兜售非法鋰電池的商家不斷「捲土重來」，呼籲民眾發現及時撥打311舉報。

卡瓦那表示已成立專門執法小組，定期檢查曼哈頓華埠電單車行。(取自會議直播)

曼哈頓華埠今年6月因鋰電池引起三級大火，導致至少四人當場殞命。市消防局探查原因發現，店內存有大量單車及電池，並曾有數起關於消防條例的違規。卡瓦那表示，事發之後，市消防局探查了華埠所有電單車行，對可疑非法鋰電池進行引爆，並強制關閉了非法商鋪。「但令我們擔心的是，近期不斷有新的非法電單車行突然回來，我們只能不斷再去檢查，也希望華埠居民配合舉報。」

對於不斷違規的商家，卡瓦那透露，市府正在同司法機構協商，是否出台更嚴格的控罪懲治，「目前違法店鋪只是一次次交租金，但轉頭又非法兜售鋰電池，我們希望出台更多嚴格規範，但同時也不想徹底打擊這個行業，要給合法商家生存空間。」

卡瓦那稱，電單車起火在今年成為紐約市第二大「死神」，已造成17人傷亡，而且其中94%發生在非白人社區，那裡是全市外賣員的集中居住點，對少數族裔居民生命安危造成極大威脅。「非法鋰電池是電單車起火的主因，現在又到了購物的季節，通過海淘網照購買不合規的鋰電池十分容易，我們希望提醒民眾注意生命安全。」

卡瓦那表示，電單車起火不同於尋常火災，它不是滿滿開始延伸，而是如同定時炸彈一樣突然引爆，直接令人當場喪命，根本等不到消防員來營救。「我們鼓勵新移民在家安裝煙霧探測器，許多機構提供免費安裝，這能夠使人在火災中的倖存率提升五倍。」她同時建議，感恩節、聖誕節即將來臨，也要注意在家的蠟燭、烹飪用火安全。