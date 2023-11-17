紐約客談／市府開支直減 苦了市民稅錢

無證客湧入、市府缺錢，似乎早在數月前已可以確定，儘管市長多次疾呼尋求聯邦幫助、甚至不惜在邊境派發傳單，但都無法阻止不斷進入的無證客和不斷惡化的財政情況，近乎失控地使用公帑安置移民 ，雖是無奈之舉但引來大量爭議。果然，移民流量促使政府做出重大預算 調整，警察部門、教育部 門和衛生部門等多個重要組織開支被削減，而市民正常賦稅後應得的服務卻得到減少。

這樣的決策對市民服務造成的直接影響有，圖書館在周日關閉、警員數量減少，甚至旨在提高環保意識的堆肥計畫也被推遲。雖然市長也表示迫不得已，但這種預算調整，反映出一種不合理的行為模式，即在面對新挑戰時，通過犧牲基本的市政服務來尋求解決方案。

作為納稅人，我們有理由期望稅金被合理且有效地使用，以確保城市基本運作和公共服務的質量。然而，這次的預算調整在試圖解決移民危機的同時，實際上削弱了對市民至關重要的服務，不僅可能導致兩者盡失，還可能對公共安全和生活質量產生長遠影響。

解決一個問題不應該導致另一個問題的產生。如此的政策調整，可能會帶來短期的財政節省，但長期來看，它可能會造成更大的社會成本，包括犯罪率的上升、教育水平的下降以及公共衛生問題的增加。

因此，在解決移民問題的同時，市政府需要尋找一種平衡，和採取一種更為全面和長遠的視角，但其離不開其他資金來源和高層制度的轉變。若想改變現狀，或許還需時日，等待聯邦、法院或州府做出動作。不過，亞當斯已承諾不會增稅，此情此景，也不知是喜是悲。