法拉盛去年槍擊案 警方追緝華男嫌犯

紐約市警近日確認，去年1月法拉盛一樁兇案的嫌疑人是華裔男性張明(Zhang Ming，音譯)，呼籲民眾提供線索。(市警局提供)

去年1月法拉盛 發生一樁槍擊案，但兇手一直未被鎖定；紐約市 警109分局近日終於確認，嫌疑人是一名華裔 男性，並公布嫌犯的照片，呼籲民眾提供線索。

據悉，2022年1月10日下午5時左右，109分局警員接到報警，稱41大道132-44號一棟公寓樓里有一名失去知覺的男子，警員趕到後，發現其頸部有槍傷，將其送往紐約長老會醫院，搶救後宣布死亡。

後警方稱，該被害男子是44歲的華裔男子宋迪豪(Dihao Song，音譯)，住在皇后丘(Queensboro Hill)第128街。

警方15日確認，59歲的華裔男子張明(Zhang Ming，音譯)是槍殺宋迪豪的殺手，並公布了張明的照片，並請求公眾幫助找到他。

警方表示，截至15日，該名嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。