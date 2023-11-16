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法拉盛去年槍擊案 警方追緝華男嫌犯

記者高雲兒／紐約報導
紐約市警近日確認，去年1月法拉盛一樁兇案的嫌疑人是華裔男性張明(Zhang Ming，音譯)，呼籲民眾提供線索。(市警局提供)
紐約市警近日確認，去年1月法拉盛一樁兇案的嫌疑人是華裔男性張明(Zhang Ming，音譯)，呼籲民眾提供線索。(市警局提供)

去年1月法拉盛發生一樁槍擊案，但兇手一直未被鎖定；紐約市警109分局近日終於確認，嫌疑人是一名華裔男性，並公布嫌犯的照片，呼籲民眾提供線索。

據悉，2022年1月10日下午5時左右，109分局警員接到報警，稱41大道132-44號一棟公寓樓里有一名失去知覺的男子，警員趕到後，發現其頸部有槍傷，將其送往紐約長老會醫院，搶救後宣布死亡。

後警方稱，該被害男子是44歲的華裔男子宋迪豪(Dihao Song，音譯)，住在皇后丘(Queensboro Hill)第128街。

警方15日確認，59歲的華裔男子張明(Zhang Ming，音譯)是槍殺宋迪豪的殺手，並公布了張明的照片，並請求公眾幫助找到他。

警方表示，截至15日，該名嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

數據顯示，今年以來皇后區謀殺案數量大幅下降。根據CompStat的最新報告，到目前為止，109分局管轄範圍內今年只報告了一起謀殺案，比去年同期的五起減少了四起，減少了80%。

紐約市警近日確認，去年1月法拉盛一樁兇案的嫌疑人是華裔男性張明(Zhang Mi...
紐約市警近日確認，去年1月法拉盛一樁兇案的嫌疑人是華裔男性張明(Zhang Ming，音譯)，呼籲民眾提供線索。(市警局提供)

華裔 法拉盛 紐約市

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