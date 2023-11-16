紐約客談／流水的市長 鐵打的權與利

作為「世界中心」，紐約市 長坐擁龐大的公共財政資源，還掌握著相對集中高效的行政權力，自然是集萬千聚光燈與一身的「明星職位」。不過，既然享有足夠的權力，就要承擔相應的責任。在聚焦於市長的目光中，一定少不了各種凌厲的監督者。假如真的心存邪念，自然無所遁形。

因此，過去數十年中的連續六任紐約市長，都少不了接受各種解剖式的調查，卻又都通過了司法的考驗，也就順理成章了。不過，與經過民主選舉而上台的市長相比，一些未經民選但又接近權力核心的人士的表現就未必經得起考驗了，權力和利益結合，會腐化一切規則和道德，此言不虛。

誠然，即使在民主社會，政府與民間機構之間的一些利益交換也是存在的，而且只要公開透明且不侵害公共利益，通常也是在法律允許的框架之內。但這是一種相對高級的玩法，既要做到「合規化」，又要吃相優雅些。要做到這點，需具備深厚的法律、財務知識以及對美國傳統主流社會的深刻了解。

對於新移民來說，深度參政、幫助族群爭取利益當然是好的，但一定要注意適應新環境，不要隨意挑戰美國已經運行了上百年的一些既有規則和道德體系。亞當斯 此番被查也許就是吃了這個虧，土耳其 人的一番胡亂操作，把本來並不算大的事情活活搞成了醜聞。

「愛旅行」的亞當斯自己未來也有必要更加謹言慎行。幫土耳其官員「打招呼」，或者去往中國與統戰官員相談甚歡，這些事雖小，但都是可供人揪住不放的「小辮子」。