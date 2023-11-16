紐約市長亞當斯華裔幕僚 被爆以權謀私

市長亞當斯(右)特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉(左)，通過市府發言人否認媒體關於其不法行為的指控。(記者張心／攝影)

就在紐約市長亞當斯 (Eric Adams)競選團隊幕僚深陷FBI調查時，其市府幕僚團15日再成為媒體關注焦點，市長特別顧問兼亞裔 事務主任鄭祺蓉遭爆以權謀私，要求競選志願者負擔自家裝修以換取市府工作，並曾讓企業高管捐款1萬元換購市長官邸活動入場券；鄭祺蓉目前通過市府發言人，否認了這些指控。

根據政治新聞網站「The City」報導，61歲的鄭祺蓉曾在2022年初，要求亞當斯市長競選團隊的一名33歲科技業志願者，為自己布朗士區的一棟住宅進行裝修，承諾事成後幫他找到一份市府工作。

這名爆料志願者表示，自己前後負責了鄭祺蓉家的採購、卸貨、物資擺放等事宜。兩個月後，他在2022年7月被任命為市長移民辦公室協調員，年薪6萬2215元，但鄭祺蓉要求他繼續進行裝修工作，包括在市府上班時間清潔她的廚房、垃圾等；與此同時，他被定期要求幫鄭祺蓉回覆郵件，並把英文翻譯成中文。

「我拒絕幫助她以後，情況變得糟糕。」爆料志願者回憶，自己在今年6月被解雇，此前曾收到上司的警告，在4月一次工作表現會議上，他詢問上司如何更好地改善自己的業績時，上司回覆他，「對鄭祺蓉好點」(Be good to Winnie)。

另一位華裔企業高管也同時爆料稱，自己在亞當斯競選市長時提供大量捐款，但在其當選市長後，鄭祺蓉仍然要求他為其提供更多支持，包括提議該高管捐贈1萬元，以換取參加市長官邸活動的入場券。

「我願意繼續支持亞當斯，但鄭祺蓉要我把支票，寄到她在10年前創立的一家非營利組織機構帳戶。」企業高官爆料人稱，該機構是同北京市朝陽區政府合作的中美紐約布魯克林 牌樓協會，在布碌崙(布魯克林)日落公園牌樓，此項目獲得了亞當斯的大力支持，自2013年至2018年，募款超過22萬元，但目前尚未建成。此外，爆料人表示，據他所知，鄭祺蓉還向其他五名捐款者提出了同樣的要求。

本報記者嘗試聯繫鄭祺蓉，但未有回應。她本人目前通過市府發言人對報導作出回應，稱其「強烈否認」任何非法不當行為的指控，「在市長認識鄭祺蓉期間，她一直是一位忠誠的公務員，為亞裔社區提供倡議。」市府發言人拉特瓦克(Charles Lutvak)補充說，爆料者是一位對市府心懷不滿的前員工，曾因有文件紀錄的原因而被解雇。

亞當斯競選團隊發言人泰斯(Evan Thies)也表示，鄭祺蓉沒有在競選團隊中擔任過正式的職務，也沒有權力向志願者做出承諾，「The City」報導中的一些斷言是不正確的。