亞當斯再削減市府預算 將暫停警察招聘

無證客危機導致市府開支劇增，市府將削減市警預算，包括暫停招聘警察。(記者許君達／攝影)

無證客 危機導致市府開支劇增，市長亞當斯 (Eric Adams)早前宣布將削減包括市警局、消防局和衛生局等多部門預算 ，其中包括加班費等開支；日前又有消息指出，預算削減措施中將包括暫停警局招聘警察的計畫。

據了解，本次暫停是市府11月預算調整計畫中5%支出削減的一部分，將導致警察學院的課程停止。最新統計顯示，市警成員中的制服警員數量仍遠低於疫情前的水平，目前有3萬3541名警員，比預算設計的3萬5001人少1460人，比2019年時的3萬6461人少2748人。

同時，截至6月30日結束的財政年度，市內重罪犯罪率亦有所上升，由盜竊、搶劫和汽車盜竊等類別的激增導致，但謀殺和強姦案件有所減少。警方數據顯示，本年至今與去年同期相比，全市重罪犯罪率保持不變。

早前市警察學院所舉行畢業典禮。(記者劉梓祁／攝影)

亞當斯在近年來始終以公共安全作為執政核心，並曾希望增加警員人數，和在過去幾輪市政支出削減中大多避免了對市警的影響。 警察工會主席亨德利(Patrick Hendry)表示，市長決定暫停警察招聘將「令市警人員危機變成公共安全災難」。他說，在911的響應時間已在上升之下，警員已「被逼得」筋疲力盡，因此削減警察數量將使市民面臨風險。

亞當斯在14日的簡報會中表示，本次收緊預算是「經歷過的可能是最痛苦的一次舉措」，目的為抵消自去年以來為無證客提供庇護和服務而花費的巨額支出。他亦再次強調聯邦政府提供援助的重要性，該呼籲已在過去多月被數次提出，但未得到積極回應。

有報告指，新一輪的預算更新還將要求市消防局削減加班費用，並結束所有下班後除部門葬禮外的培訓課程和禮儀單位活動。亞當斯曾在上月援引移民危機，在市府所有部門實施招聘暫停，但處理公共安全和健康的機構被豁免。不過，公共安全的豁免預計會在預算更新生效後結束。

第一副市長懷特(Sheena Wright)表示，由於11月修改的預算影響，不僅僅是處理公共安全的機構會受到影響，且「每一個機構都將感受到影響」。