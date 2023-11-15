紐約無證客找工無望 州長：工作許可不發了

市長亞當斯(Eric Adams)多次喊話聯邦政府，表示只有讓無證客有機會自食其力才是解決危機的關鍵，並要求其加速工作許可的審批工作，州長霍楚也贊同此項要求。(記者和釗宇╱攝影)

因應無證客 工作許可問題，紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)在13日及14日連續兩天發聲，紐約州暫時無法為無證移民 簽發工作許可，因為雇主很可能會受到聯邦移民法的制裁，而她無法為這些雇主爭取豁免，導致發放工作許可無望。

霍楚表示，她的辦公室曾調查過為紐約無證客簽發州工作許可證的可能性，比如在9月提出，由州政府雇用移民，再轉雇給其他雇主，借此繞過聯邦系統批准工作許可證的程序；某種程度上，州政府代替了聯邦政府的角色，發放工作許可。

不過霍楚之後也坦言，這一計畫受到了聯邦法律的限制，因為接受移民的雇主可能受到聯邦移民法的制裁，「而我不能為任何違反聯邦移民法的雇主提供任何形式的豁免或保護，這是唯一的關鍵性的障礙。」

根據聯邦移民法的規定，無證客入境後需要至少等待150天才有可能獲得工作許可(工卡)，此後還必須再等30天才能拿到其他就業許可文件。(記者高雲兒╱攝影)

根據聯邦移民法的規定，無證客入境後需要至少等待150天，才有可能獲得工卡，此後還必須再等30天才能拿到其他就業許可文件。而這個期限還只是一個理想化的數字，在當前的實際操作中，由於庇護申請的數量龐大、聯邦移民部門積壓案件眾多，因此無證客的等待時間只會更長久。

此前，市長亞當斯(Eric Adams)曾多次喊話聯邦政府，表示只有讓無證客有機會自食其力才是解決危機的關鍵，並要求其加速工作許可的審批工作，州長霍楚也贊同此項要求。不過，拜登政府表示無能為力，因為移民規則的更改只能由國會決定。

紐約州當下只能在現行的聯邦移民法下運行，由於國會在移民問題上陷入僵局，目前的工作許可制度在不久的將來也不太可能改變；白宮官員此前也曾表態，他們不支持更改移民政策這一想法。

霍楚也在14日同時呼籲聯邦增加資金，以便進一步緩解紐約州和紐約市日益嚴重的無證客危機。