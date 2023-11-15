被曝幫土國領館「打招呼」 亞當斯認了

亞當斯在新聞發布會上承認幫土耳其官員向消防局「打招呼」。(取自市長辦公室)

在被爆料涉嫌幫助土耳其 駐紐約外交機構「打招呼開綠燈」後，市長亞當斯 (Eric Adams)14日公開回應了有關指控，承認他曾幫助該國官員與市消防局溝通過，但堅稱他是「代表選民和選區向政府機構通報問題」。

亞當斯在14日的新聞發布會上，承認了爆料內容確有其事。2021年9月，時任土耳其駐紐約總領事厄茲古爾(Reyhan Özgür)就位於曼哈頓 的領事館新大樓開館事宜向亞當斯求助，亞當斯則聯絡了時任市消防局(FDNY)局長的尼格羅(Daniel Nigro)，向其詢問該建築的消防審批進度。

亞當斯稱，他發給消防局長的短信是例行溝通，沒有任何施壓或交換條件。他說，「作為區長，我的日常工作之一就是代表選民和選區向政府機構通報問題。」

不過值得注意的是，2021年9月，亞當斯作為民主黨候選人尚未贏得市長選舉，他當時的身分僅是布碌崙(布魯克林)區長，而位於曼哈頓的土耳其領事館並不位於亞當斯的選區內，向他提出請求的土耳其官員也並非美國選民。

土耳其領事館所在的新大樓名為「Turkevi中心」，位於曼哈頓東區，高達35層。NBC新聞援引消息人士透露的內容顯示，尼格羅在接到亞當斯的短信後，回覆稱「下周一之前處理妥當」。此後，消防局官員在無異議的情況下通過了該大樓的臨時使用許可。

而「紐約郵報」的報導則另外引用消息人士的說法，稱消防局方面原本認為該建築存在安全問題，而在尼格羅介入後，便簽署了使用許可。

根據NBC的報導，消息人士表示，土耳其官員之所以急於向亞當斯求助，是因為已連任該國最高領導人近20年的土耳其總統厄多安(Tayyip Erdogan)要趕在當年聯合國大會期間出席新大樓的開幕式。

亞當斯表示，他介入此事並無惡意，只是出於良好的政治考慮。

目前，亞當斯正在接受FBI的調查，調查重點是他是否在2021年競選期間收取來自土耳其的不當捐款。在14日的新聞發布會上，亞當斯拒絕就此案件透露更多信息。市長首席法律顧問索恩伯格(Lisa Zornberg)則表示，調查已經結束，沒有人被控不當行為。