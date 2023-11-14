紐約高中「州會考」地位擬降低 州府審查改革計畫

紐約州正考慮降低高中州會考的重要性，允許其他備選方案讓高中生可獲得畢業文憑。圖為紐約市的一個考場。(紐約市長辦公室提供)

紐約州教育 理事會(New York State Board of Regents)從13日開始審議高中州會考 (Regents exams)的一項改革計畫。按照這項計畫，實行了一個多世紀的州會考將保留，但其地位將會降低。

這項建議由一個州諮詢委員會提出。該委員會提議保留三小時的高中州會考作為獲得畢業文憑的要求，但建議降低或改變州會考的地位，允許其他備選方案。比如，學生可以通過不甚傳統的「基於表現」的評估來獲取畢業學分，比如撰寫研究論文或在課堂上做口頭報告。此類成績評估指導方針將由教師制定並經州政府批准。

委員會還建議取消紐約州目前主要根據學生通過的測驗數量來授予三類高中畢業文憑的制度。這三類文憑「進階高中文憑」、「普通高中文憑」和「地方高考文憑」將被單一的文憑所取代。這份單一的文憑可附有「印章」或背書，表明學生在具體科目上完成了額外課程。

對州會考這項有爭議的改革計畫的細節仍有待確定。支持者承認，這項計畫可能需要三年或更長時間才能全面實施。該計畫若最終實施，每年將影響全州約16萬名高中畢業生。

州教育廳官員稱，在明年秋季之前不會採取任何行動，從而允許州教育廳的工作人員有時間制定具體的方案。

提議改革州會考的州諮詢委員會2022年9月由任命組成，包括64名成年人和4名學生，成員包括特殊教育專家、學校管理人員、教師、家長和企業代表。

除文憑問題，委員會的十幾項建議還包括金融知識、表演藝術、工程和技術等領域的教學，同時更加重視實際寫作能力和工作實習。對於「難民」或有「嚴重認知障礙」的學生，將為其量身設計畢業要求和評估豁免。該計畫還增加了對教師培訓項目的要求，從而使教學能適應學生的文化。

紐約同心會會長李江華也是教育界人士，他認為這項州會考改革計畫有利有弊。對於華裔移民的孩子來說，會更利於他們通過英文考試，但他堅持高中畢業一定要有一定的門檻，否則進了大學，也有出現諸多障礙，而且紐約的學生是和全世界學生，為了保持競爭力，一定強度的考試還是必要的。

13日開始的對州會考改革計畫的審查，是四年多前開始的就州高中文憑標準進行的持續爭論的最新進展。目前，紐約州的高中生必須通過至少四門科目的考試才能畢業，它們是英語、數學、科學和社會研究，後者包括歷史和政府。