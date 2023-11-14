紐約市2成民眾 179萬人仍在領糧食劵

紐約市領臨時救助和糧食劵的人口比例在全州最多。圖為紐約市聯合廣場的農夫市場豎起接受糧食券的告示。(Getty Images)

根據負責管理救助金的紐約州 府臨時及殘障協助辦公室(Office of Temporary and Disability Assistance)公布的統計數字，2023年8月，紐約市 有約48萬人，即5.8%的居民領取州府臨時救助(Temporary Assistance)；紐約市有約179萬人，即21%的居民領取糧食券，這兩項都居全州之首。從全州範圍看，今年8月有約400萬人接受某種形式的州政府福利，州府為此共支出約12億6000萬元。

聯準會的數據顯示，紐約州的經濟已基本從新冠疫情 後的低點恢復，目前的勞動力參與率甚至高於新冠疫情爆發之前。儘管紐約州失業率接近歷史新低，但州府數據表明，仍有許多人需要依靠政府的救助才能度日。從家庭能源補助計畫(HEAP)到糧食券(Food Stamps)及臨時救助(Temporary Assistance)，再到州醫療補助計畫(Medicaid，白卡)，州政府每年在救助居民上正花費大量納稅人的錢。

州府臨時及殘障協助辦公室每個月都公布州政府各種形式的救助開支為多少，以及是誰得到了這些救助。該部門最新的數據來自今年8月。數據顯示，紐約州領取臨時救助，也稱公共救助(Public Assistance)的人口，從2021年初起急劇上升，到今年年初，上升趨勢仍沒有改變，而領取糧食劵(SNAP)的人從2020年以來只略有提升。

全州在8月共有約60萬人領取臨時救助，其中有48萬人，即5.8%的紐約市居民領取臨時救助。排在第二位的是位於紐約州北部的Chautauqua郡。不過紐約市其實有五個區，也稱郡(County)，但數據沒有細分到各區，所以無法知道哪個區領取救助的人最多。

另一項數據表明，紐約市在8月共有約179萬人領取糧食劵(Food Stamps)，占紐約市人口的21%，排在第二位的還是Chautauqua郡，共有19.1%的人口領取糧食劵。