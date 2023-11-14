華埠公寓失火 管理員挨家敲門救全樓性命

市消防局調查專員13日前往火災現場勘查，但未能查出失火原因。(記者許君達／攝影)

曼哈頓華埠 附近的一棟大型公寓樓12日晚間發生三級火災，造成13名消防員和兩名居民受傷，幸無人有生命危險。13日清晨，涉事建築復燃，但未造成更嚴重損失。截至發稿時，消防部門仍未找到事故原因。

在靠近火焰的位置，消防鐵梯已被熔毀。(記者許君達／攝影)

事發地點位於曼哈頓茂比利街(Mulberry St.)交喜士打街(Hester St.)處，地處小義大利 商業區中心位置，該建築為一棟規模較大的公寓，共有六層，21戶單元及占據整個一層空間的餐廳。根據目擊者說法和現場情形，起火點應位於建築三層靠南側的公寓中。火災後的建築外立面幾乎完好，但三層及以上的窗戶玻璃全部被消防員打碎，火焰冒出位置附近的逃生鐵梯被熔毀，樓頂的天花板也被打穿，從街面上能夠看到頂層的房間已成露天。建築結構的整體受損情況則仍須專業人士評估。

雖然火勢凶猛，但事發時樓中居民撤離及時，避免了嚴重傷亡。據了解，失火的公寓樓中年輕租戶較多，起火時有些人還未回家。另據熟悉情況的同街餐館業者多明戈斯(Wille Dominguez)表示，挽救了人命的最大英雄應屬樓內的一名管理人員，他在發現起火後挨家挨戶敲門，催促住戶及時逃生。

華埠餐廳與樓宇業主(紅衣背影者)在與消防調查員交談後離開現場。(記者許君達／攝影)

事發後趕到現場的市議員馬泰(Christopher Marte)表示，火災發生當晚，紅十字會工作人員已把所有疏散的住戶安置到了臨時居所。一對不願具名的年輕華人情侶表示，他們被安置在附近酒店，棲身無憂，但家裡「什麼都沒了」。

這對情侶13日白天回到樓外察看情況，女子表情茫然且哀傷；她說，當時逃生非常匆忙，僅穿著居家服飾就跑到了寒冷的街上，連腳上穿的襪子都是好心人送給她的。

餐廳內一片狼藉，同行業者透露，重新裝修至少需要數月。(記者許君達／攝影)

失火樓宇的業主為義大利裔的Adele Galo，她也是樓下歷史悠久的義式餐廳Casa Bella的第三代業主。餐廳雖未被燒，但大量滅火用水從樓上沖入一層，也導致餐廳內一片狼藉，天花板和牆面幾乎全被泡爛，店內泥漿和汙水遍地。業者Galo未受訪，但同為餐館業者的多明戈斯說，按目前可見的損失情況，這家店至少需要幾個月重新裝修。