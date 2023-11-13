FBI調查亞當斯手機 發現涉嫌協助「土耳其中心」工程開綠燈

土耳其總統厄多安2021年9月主持曼哈頓土耳其中心的開幕儀式。亞當斯的短信記錄顯示，他有可能在幫助該中心拿到審批許可的過程中發揮了作用。(土耳其總統府官網)

市長亞當斯 (Eric Adams)遭聯邦調查局(FBI )調查的事件持續發酵，消息人士12日透露，調查人員在亞當斯的手機短信中，發現了他涉嫌協助土耳其 外交機構干預行政流程的紀錄。目前，亞當斯正在因是否在競選中違法接受外國公民或機構的捐款而接受調查。他12日在公眾活動上稱自己「沒有被控不當行為」，同時指責相關報導為「洩密」。

據報導，可疑的內容出現在2021年9月，當時亞當斯已成為民主黨市長候選人、但還未正式當選。時任土耳其駐紐約總領事厄茲古爾(Reyhan Özgür)透過短信告知亞當斯，位於曼哈頓東區的領事館新大樓Turkevi中心已經竣工，但還需等待消防部門開具臨時使用許可後才能開幕，厄茲古爾因此詢問亞當斯，是否認識時任市消防局長尼格羅(Daniel Nigro)並提供相關幫助。

此後，亞當斯就此事聯繫了尼格羅，但目前尚不清楚他是否對尼格羅提了什麼要求或指示。尼格羅在給亞當斯的回覆中則表示，該大樓將「及時」獲得所需的許可。當年9月20日，土耳其中心開業，正在紐約出席聯合國大會的該國總統厄多安「正好趕上」到場主持開幕典禮。

FBI調查人員上周扣押了亞當斯的兩部手機和一部iPad並存檔了其中的內容，這些短信紀錄即來源於此。此前，當局正在調查一間位於威廉斯堡、由土耳其移民擁有的KSK建築公司是否在2021年市長競選中向亞當斯不當輸送來自土耳其的資金。

亞當斯上周在一份聲明中說，他對任何不正當的籌款活動都一無所知，也不知道有任何外國資金。但他沒有否認團隊內部或許有人存在不當行為的可能性，並表示自己正在積極與當局合作。不過，在遭遇FBI探員扣押電子設備後，亞當斯對此事件一直沒有表態，直到12日才打破了短暫的沉默。

亞當斯12日前往皇后區洛克威海灘(Rockaway Beach)出席美國航空587號航班空難的年度悼念活動，但提前離場。在上車前，他在回答媒體的詢問時表示，「希望這些定期洩密的行為能夠停止。」亞當斯團隊在發表的聲明中，稱他「沒有被控不當行為」，並將繼續與調查人員合作。而針對被爆料的短信內容，亞當斯則表示，「代表選民和選區向政府機構通報問題是作為一名區長的日常職責之一」。