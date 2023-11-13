排華法案廢止80周年 華府12月5日舉辦紀念活動

「排華法案」廢除80周年紀念大會主辦方召開發布會，宣布12月5日在華府國會山舉行活動，邀多名華裔和亞裔國會議員發表演講。(視訊會議截圖)

為紀念美國「排華法案」廢止80周年，來自全美各地的多家華人 組織將於今年12月5日(周二)在華府聯合舉辦大型紀念活動。屆時，包括孟昭文、趙美心和劉雲平在內的多名亞裔 國會議員將出席活動並發表演講。

活動以「促進所有美國人的民權、防止歷史倒退」為主題，並分上下午兩場，主會場位於美國的最高權力中樞國會山。上午將會在國會大禮堂舉辦大會，邀國會議員、聯邦政府成員和各族裔著名民權運動領袖發表演講，並向華人聽眾講解「排華法案」從提出到廢止的歷史。下午則會在威廉瑪麗學院(William & Mary)華盛頓中心舉辦圓桌會議，由各華人社團代表參與討論維護華人權益、服務社區理念等內容。

「排華法案」1882年通過，執行了超過60年，是美國歷史上唯一一項專門針對特定族裔的歧視 性法律。1943年12月，時任總統羅斯福(Franklin D. Roosevelt)簽署「馬格努森法案」(Magnuson Act)，正式廢除「排華法案」，首次令美國華人得以享受平等公民權。

主辦方表示，除了國會議員外，繼承了著名作家賽珍珠(Pearl S. Buck)遺志的公益機構賽珍珠國際也會受邀參加活動。賽珍珠國際理事孫一表示，賽珍珠不僅通過她的知名作品「大地」給外界打開了一扇了解中國之窗，更是在美國推動廢除「排華法案」的重要行動力量。她當年和她的先生一道，發起了幫助華人從歧視性法律中解脫的民權運動，經過半年多的國會辯論和遊說，終於說服了國會。

有意參與紀念活動者，可登入https://reurl.cc/Zyooj3購票，有意參與協辦的華人組織可登入www.crcea80.net聯絡，或發送郵件至[email protected]諮詢。