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紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」

記者張心／紐約報導
聯邦政府開放無證客工作許可限制，但目前紐約市僅有不到2%提交申請。(市長辦公室提供)
聯邦政府開放無證客工作許可限制，但目前紐約市僅有不到2%提交申請。(市長辦公室提供)

根據市府最新統計，湧入紐約市的14萬無證客中，目前僅有約2%申請了工作許可，引來一些市民調侃嘲諷「有免費吃住，為何還要申請工作和交稅？」。

拜登總統於9月底變相「大赦」委內瑞拉無證客，允許在2021年3月至今年7月31日間入境美國的約47萬名委內瑞拉難民，透過工作許可，延長臨時保護身分(temporary protected status, TPS)；州府和市府也在新規頒布一周後，宣布撥款3800萬元，幫助無證移民獲得法律服務，並預備了約1萬8000個崗位給取得工作許可的委內瑞拉難民。

但政府的「一頭熱」並未受到無證客的歡迎。政府原本以為此舉能夠讓尋求庇護的民眾加速自力更生，進而盡快搬出包吃包住的庇護所，不料最新的統計數據令人「傻眼」。

根據紐約市府數據，新規公布已快兩個月，目前僅有3200名無證客提交了工作許可申請，即可以賺取合法薪水並交稅的文件。這一數量不及近來湧入紐約市的13萬9500名無證客中的2%，還不包括沒有工作資格的未成年人。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)曾在上月底接受本報獨家採訪時透露，自去年春季迄今，共計有16萬無證客來到紐約，但18個月過去了，還沒有看到這些人有搬出庇護所自力更生的跡象。

市府數據也顯示，自庇護所工作許可援助中心今年6月開放以來，僅收到1495份工作許可申請、6768份庇護申請、及1265份臨時保護身分申請，而且即便申請提交，按照移民局的常規處理流程，無證客最快也得等六個月才有資格工作。

最新披露的數據引起民眾關注，不少網友發帖調侃，認為政府「很傻很天真」，根本不懂前來尋求庇護者的真實想法。「既然住在紐約市庇護所能夠免費獲得住房、食物、衣服、娛樂、醫療服務甚至銀行卡，那為什麼還要工作呢？」此條評論獲得近300名網友支持按讚。

不過也有網友表示，這些無證客是在慘不忍睹的條件下，冒險步行數千哩來到美國，現在需要時間恢復他們疲憊的身軀，工作許可可以稍後再考慮，讓他們填寫申請政府福利的表格更為緊迫。

無證客 庇護 紐約市

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