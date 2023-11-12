布碌崙8大道周邊地鐵站 7旬華翁跳軌自殺

發生慘案的漢密爾頓堡大路地鐵站站台。（記者胡聲橋／攝影）

11日下午在布碌崙8大道 附近的一個地鐵站 ，一名老翁進站時，在車頭前跳下鐵軌自殺。警方稱，那是一名七旬的華裔 老翁，被地鐵車頭撞得慘不忍睹。

警方稱，下午3時許，他們接到911報案電話，指在8大道附近的漢密爾頓堡大路(Fort Hamilton Parkway)站，有乘客被地鐵撞擊死在鐵軌上。警員趕到現場後，在曼哈頓方向的車站站台中部的鐵軌上發現了一具殘缺不全的屍體。急救人員趕到現場，經檢查確定乘客已當場死亡。

到現場後，警方馬上進行了調查，他們通過地鐵司機和多名目擊者的描述，確定這是一起乘客跳軌自殺案件，沒有懷疑這是一起刑事案件。目擊者和涉及案件的列車司機斷定，這名華裔老翁先是在車站上等候，直到看到有列車快速抵達車站後，突然縱身在地鐵車頭前跳下，當時列車進站速度相當快，司機完全沒有反應和剎車的機會。

死者遭地鐵猛烈撞擊，粉身碎骨，車頭血跡斑斑，鐵軌四處可見殘屍。不少目擊列車乘客驚叫連連。案發後，許多警員和法醫到場，在警員完成調查工作後，才將屍體搬走。

在場警員從死者身上的隨身物品中取得其身分證明，確定他是一名70歲的華裔男子，警方相信死者可能就居住在車站附近，至於為何跳軌自殺原因未明。警方稱，在和死者家屬聯繫上之前，他們不會公布其身分。

這起華裔老翁跳軌自殺案件發生後，在這個車站經過的N線和D線列車或暫停運行或改道，地鐵直到下午5時多才逐漸恢復。