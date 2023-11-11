募款風波 FBI一度當街帶走亞當斯問話 複製手機內檔案

紐約市長亞當斯8日曾舉行記者會主動說明FBI調查他的選舉募款，強調一切遵守法規，但10日卻傳出探員已查扣他個人電子裝置內的資料，顯示正擴大偵辦。（Getty Images）

聯邦調查局(FBI )對紐約市長亞當斯 (Eric Adams)競選團隊的調查仍在進行，據知情人士透露，亞當斯的手機和平板電腦iPad本周被FBI探員查封，顯示調查從其首席募款幕僚已延伸至亞當斯本人。

亞當斯競選團隊律師約翰遜(Boyd Johnson)表示，7日晚間，FBI探員在一場活動後靠近亞當斯要求檢查，市長迅速配合FBI的要求並交出了自己的電子設備，「截至目前，市長沒有被控罪，也一直在配合調查」。

根據「紐約時報」的報導，探員是在一條街上攔下了市長，要求其安保人員避開，並把亞當斯帶上一輛休旅車一同離開。在檢方的搜索令上，探員查封了亞當斯的兩部手機和一部iPad，並在複製了這些設備上的數據後歸還給了市長。

這番舉動標誌著對亞當斯競選團隊的調查已經升級，案情直接涉及到市長本人。FBI曾在2日清晨，突襲了亞當斯首席募款幕僚薩格斯(Brianna Suggs)的家，以調查亞當斯在2021年競選紐約市長時，是否曾涉嫌非法接受土耳其 政府捐款。FBI當時帶走了薩格斯的兩部筆記型電腦、三部手機及一個標有「亞當斯」的鵝黃色文件夾。

亞當斯在8日的記者會上，曾主動提及FBI搜查事件，但沒有提及自己的電子設備在前一晚被收走了。他說「我晚上都睡得很好」，極力敦促他的員工「遵守法律」，甚至幾乎到了「煩人」的程度；他還對自己可能涉嫌收受非法捐款的觀點不以為然。

自事件發生以來，薩格斯未曾對外公開發聲。她目前是亞當斯的競選顧問，也是他的首席募款人。在亞當斯擔任布魯克林(布碌崙)區長時，她曾是他的助理、實習生。據悉，薩格斯已經為亞當斯2025年的競選連任，募集了超過250萬元資金。