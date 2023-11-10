紐約電動共享網約車 法院令暫停發照

由於黃色計程車業者起訴，紐約法庭發布了禁制令，暫時禁止TLC發放新的電動網約車牌照。(美聯社)

曼哈頓最高法院法官史維廷(Machelle Sweeting)日前發布臨時禁制令，要求計程車暨禮車管理局(Taxi and Limousine Commission，簡稱TLC)從11月13日(周一)起暫時停止受理新的電動共享汽車牌照申請；這一裁決獲得傳統計程車司機的歡迎，但因其網約車 司機不滿。

為了減少壅堵和業者惡性競爭，前任市長白思豪(Bill de Blasio)於2018年下令TLC暫停為網約車發放新牌照。亞當斯(Eric Adams)則在今年改變了禁令，代之以針對電動車 輛的豁免，作為其「綠色出行」計畫的一部分。根據TLC的數據，截至11月6日，已收到1746個新的牌照申請。新牌照發放引起的反響熱烈，在今年3月的試點中，釋放出的1000個牌照在幾分鐘內就被一搶而空。

紐約市目前擁有大約7萬8000輛共享網約車，還有1萬餘輛黃色計程車。二者的利益訴求存在嚴重的衝突。NYTWA執行董事德賽(Bhairavi Desai)表示，大量新共享網約車進入市場，對本來就經濟壓力極大的傳統計程車業者帶來毀滅性影響，在2018年的禁令生效前，共有九名營運車輛司機因無法承擔經濟負擔而選擇了自殺。

禁制令是應紐約計程車工人聯盟(NYTWA)提起的訴訟而發布的。此前，該聯盟的兩名司機起訴TLC，要求停止對電動共享或營運車輛發放新牌照，訴狀稱「無限量的新車上路將對現有司機的收入產生災難性影響」。根據禁制令的內容，TLC必須從13日上午9時起停止接受新的申請，已經提交的申請則可繼續處理。

代表網約車司機利益的獨立司機工會(Independent Drivers Guild, IDG)則抨擊這場訴訟是掠奪性車隊和黃色計程車業主的圈錢行為。工會主席Brendan Sexton表示，這些車主希望其他同行別無選擇、只能支付高額的租金和保險金以維持生計。多次協助司機示威的社區人士陳熠表示，網約車也許是很多華人 可供改善生活的最後手段。據他了解，很多華人已經購買了電動車輛準備申請牌照，誰知本來已放開的申請又突然停止，讓人無所適從。

IDG於9日在皇后區舉辦了一場說明會，旨在幫助已經購買了電動車輛的司機抓緊趕在截止日之前完成申請程序。工會華裔司機召集人林境盛介紹，當日參與的人潮洶湧，排了很長的隊伍。