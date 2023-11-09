紐約市長：募款無不法 愛旅遊曾訪中、土等國6次

亞當斯稱自己曾到訪中國、土耳其等國六次，絕對不涉及非法交易。（記者張心／攝影）

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)在首席募款幕僚上周遭聯邦調查局(FBI )突襲檢查後，於8日首度舉行公開記者會，利用40分鐘的問答表明自己募款完全合乎規範，透露已聘請私人律師應對聯邦調查，還稱曾到訪中國、土耳其 等國六次，絕對不涉及非法交易。

自事件發生以來，亞當斯鮮少公開露面，但昨日笑容燦爛地迎接了近50家媒體記者來訪，還主動將話題轉向自己的首席募款幕僚薩格斯(Brianna Suggs)六天前突遭FBI搜查的事件上，稱「我晚上都睡的很好」，十分清楚募款法規，如果有人試圖以非法方式籌集資金，「我會非常生氣。」

亞當斯在首席募款幕僚上周遭聯邦調查局(FBI)突襲檢查後，於8日首度舉行公開記者會，表明自己募款完全合乎規範。（記者張心／攝影）

他說已經聘請了WilmerHale律師事務所，全權代理其和薩格斯與FBI進行溝通。WilmerHale因辯護白領犯罪案件成功率極高而享譽全球，其總部位於大華府，旗下有超過1000名律師，該律所也和負責調查亞當斯案件的紐約南區聯邦法院淵源頗深。

據悉，亞當斯的前首席法律顧問麥吉爾(Brendan McGuire)目前是該律所的合夥人，他與另一位合夥人約翰遜(Boyd Johnson)都曾在紐約南區聯邦法院負責公共貪腐調查。亞當斯目前的首席法律顧問索恩伯格(Lisa Zornberg)也曾在紐約南區聯邦法院工作，她在記者會上表示，與負責調查的聯邦檢察官一直保持著聯繫。

當被問及為何與土耳其交集頗多時，亞當斯表示不僅是土耳其，自己的護照都貼滿了，還訪問了中國六次，非洲去了七次，「我就是這樣愛旅遊的人」，他稱哪怕是感恩節這樣三天的小長假，自己也去了土耳其。

聯邦檢察官和FBI懷疑亞當斯在2021年競選紐約市長時，曾涉嫌非法接受土耳其政府捐款。亞當斯在記者會上承認，自己在當布碌崙(布魯克林)區長時，曾會見了土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)，但他僅將這種「來往」落腳在「城市文化交流」上，堅稱自己只是為了吸引更多遊客到紐約市來。

自事件發生以來，亞當斯鮮少公開露面，在昨日的記者會被近50家媒體爭相採訪。（記者張心／攝影）

對於為何拋下在大華府既定的無證客會議、突然折返處理競選團隊問題時，亞當斯回應是「作為一個人，我關心經歷了創傷的25歲年輕員工。」他沒有透露如何關心，但回應自己沒有與薩格斯進行單獨談話。「事發當日是競選團隊的人通知我的，我沒有和薩格斯溝通，不想給任何人留下我干預調查的疑問。」

面對記者詢問「是否是把個人選舉問題凌駕在無證客這種市政大事件之上時」，他立即回應稱：「不是。我們換下一個問題。」