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紐約市零售盜竊案4年增64% 冠全美

記者張心／紐約報導
市長亞當斯8日宣布成立專案小組，由警界和司法界聯手打擊零售盜竊。(市長辦公室提供)
市長亞當斯8日宣布成立專案小組，由警界和司法界聯手打擊零售盜竊。(市長辦公室提供)

紐約市零售商店盜竊案在過去四年裡飆升64%，為全美城市之首，市長亞當斯(Eric Adams)8日宣布成立專案小組，由警界和司法界聯手打擊零售盜竊。

亞當斯表示，專案小組由主管公共安全的副市長班克斯(Philip Banks)領導，匯集州檢察長詹樂霞(Letitia James)、全市五大區檢察官、及來自執法屆的代表、零售商組織工會成員等，由市警局(NYPD)、市長刑事司法辦公室(the Mayor’s Office of Criminal Justice)、市小商業服務局(Small Business Services)等共同協作支持。

專案小組的主要工作是解決零售盜竊問題相關的立法與提案，加強商家和執法者之間的情報共享，識別和回應新興的零售扒竊趨勢與犯罪模式，並確保全市利用尖端技術，有效地預防和阻止零售盜竊案件。

根據市警局統計，自2018年至2022年間，全市零售商店盜竊案投訴數逐年攀升44%。而在刑事司法委員會(Council on Criminal Justice)的數據中，自2019年6月至2023年6月間，全市零售商店盜竊案增加了64%，超過了同期洛杉磯的61%，位居全美第一。

市警局發言人表示，今年迄今，小偷小摸事件共計超過9萬3000起，與兩年前同期相比增加了29%，但比去年同期減少了5%。

零售商店盜竊案的激增迫使店家加裝了監控攝像頭，並將其主要對準有襪子和男士內衣的產品貨架，還不得不給電動牙刷和剃刀等物品上鎖，以期對抗扒竊事件的增加。

刑事司法委員會研究團隊警告稱，目前尚不清楚這些小偷小摸案件興起背後的動機，但懷疑保釋法改革是主要推手。

零售商 亞當斯 紐約市

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