我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非法團購大閘蟹 洛城華人圈捲土重來

Cruise計程車輾壓行人原因出爐 召回950輛無人駕駛車

法拉盛司機闖紅燈逃逸 致2警員重傷

記者高雲兒／紐約報導
法拉盛地區近日發生一樁惡性肇事逃逸事件，導致兩名109分局警員受傷，目前情況穩定；警方正在全力追緝該嫌犯，並公布其車輛圖片，呼籲民眾提供線索。(市警局提供)
法拉盛地區近日發生一樁惡性肇事逃逸事件，導致兩名109分局警員受傷，目前情況穩定；警方正在全力追緝該嫌犯，並公布其車輛圖片，呼籲民眾提供線索。(市警局提供)

法拉盛地區近日發生一樁惡性肇事逃逸事件，導致兩名109分局警員受傷，目前情況穩定；警方正在全力追緝該嫌犯，並公布其車輛圖片，呼籲民眾提供線索。

根據市警局，5日凌晨12時16分，109分局的兩名警員正開著巡邏車，在法拉盛的32大道和大學點大道(College Point Boulevard)上巡邏，此時一輛黑色轎車沿大學點大道向南行駛，並闖了紅燈。

幾秒後，該車輛猛衝到警車前側，導致警車衝向電線桿，車輛幾乎完全損毀；肇事司機沒有停留，設法倒車後，沿北方大道加速向西駛離。

根據警方，車內兩名男警員都嚴重受傷，一名頭部和手臂受傷，而另一名則頭部和腿部受傷；他們隨後被送往長老會皇后區醫院，情況穩定，目前已出院。

警方已發布肇事車輛的監控錄像，希望公眾能夠認出該車輛並將司機繫之以法。據悉該車輛為一輛黑色四門轎車，車窗被塗黑，德州車牌上標有藍底白色字母的「Lone Star」，可能是2015到2023年的本田思域(Civic)轎車。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

警方正在全力追緝該嫌犯，並公布其車輛圖片，呼籲民眾提供線索。(市警局提供)
警方正在全力追緝該嫌犯，並公布其車輛圖片，呼籲民眾提供線索。(市警局提供)
法拉盛地區近日發生一樁惡性肇事逃逸事件，導致兩名109分局警員受傷，目前情況穩定...
法拉盛地區近日發生一樁惡性肇事逃逸事件，導致兩名109分局警員受傷，目前情況穩定；警方正在全力追緝該嫌犯，並公布其車輛圖片，呼籲民眾提供線索。(市警局提供)

大學點 法拉盛 本田

上一則

紐約客談／布碌崙政壇 華裔閃耀

下一則

亞總會布碌崙新辦公室剪綵 嘉賓雲集

延伸閱讀

法拉盛司機肇事逃逸 導致警車撞車 警員受傷

法拉盛司機肇事逃逸 導致警車撞車 警員受傷
張艾嘉《燈火闌珊》角逐96屆奧斯卡最佳國際影片

張艾嘉《燈火闌珊》角逐96屆奧斯卡最佳國際影片
法拉盛第20選區 黃敏儀連任市議員

法拉盛第20選區 黃敏儀連任市議員
企業拓荒者 實業家畢東江辭世 享壽77歲

企業拓荒者 實業家畢東江辭世 享壽77歲

熱門新聞

8大道華女在店內遭搶劫強姦。(警方提供)

紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴

2023-11-08 14:42
紐約兩戶人家因住房的噪音問題起爭執，嫌犯帕斯掏出手槍將鄰居槍殺身亡。(截自X平台影片)

噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃

2023-11-01 19:43
身分不明的華女數天前開始投靠8大道一家按摩店。(龔先生提供)

紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回

2023-11-04 14:19
(取自X平台)

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

2023-10-31 17:21
皇后區長島市近日發生一樁因為換匯而導致的搶劫案，兩名華男受害者在網上和男嫌約定見面後，不但被對方搶走約3萬4000元，還被拳打頭部；目前警方追蹤這三名男嫌，希望市民積極提供線索。(市警局提供)

網上約換匯 2華人遭搶3.4萬還被猛擊頭部 警鎖定3男嫌

2023-11-02 18:23
紐約市長亞當斯競選幕僚遭FBI突襲，他緊急取消當日在大華府的行程。(市長辦公室提供)

紐約市長競選幕僚家遭FBI突襲 亞當斯緊急取消華府行

2023-11-02 14:08

超人氣

更多 >
紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴

紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴
「這些生肖」一臉憨卻是老狐狸？豬裝笨、龍扮正直、他不說話默默算計

「這些生肖」一臉憨卻是老狐狸？豬裝笨、龍扮正直、他不說話默默算計
除了烘乾衣服 烘衣機還可做這4件事

除了烘乾衣服 烘衣機還可做這4件事
批劉家昌「壞人」 香港影視大亨妻：早就絕交10多年 不是因為甄珍

批劉家昌「壞人」 香港影視大亨妻：早就絕交10多年 不是因為甄珍
5款值得期待的2024年休旅車

5款值得期待的2024年休旅車