紐約客談／布碌崙政壇 華裔閃耀

莊文怡在新畫的43市議員選區中成功當選，成為布碌崙 (布魯克林)第一位華裔 市議員，可喜可賀。更重要的是，在短短不到兩年的時間內，布碌崙誕生了三名華裔民代，州參議員曲怡文、州眾議員鄭永佳，還有剛當選的市議員莊文怡，布碌崙華裔在市州兩級有了完整的民意代表，結束了布碌崙華裔人口迅速增長，卻無一名華裔議員的尷尬局面，華裔終於集體站上了布碌崙的政治舞台。

兌現競選承諾，誠心為華社服務，真正為華社發聲恐怕是布碌崙華社，也是紐約華社的普遍期望，希望這三名華裔民代不負眾望，篳路藍縷，幫助開創出布碌崙華社的新局面。

第47市議員選區民主黨候選人紀思庭與共和黨候選人李凱健的對決是一場眾所期待的選舉，也被華社普遍認為是一場勢均力敵的較量，但選舉的結果卻有點出人意料，在清點了97.76%的選票後，紀思庭以58.16%對36.18%的投票 率，11148票的得票數輕鬆戰勝李凱健。

為什麼民意被打臉？一個容易被忽視的重要原因在於，紀思庭是一位有積累，有政績的市議員，換句話說，是一位為社區辦了不少實事的市議員，新落成的貝瑞吉老人中心，還有貝瑞吉社區中心，都留下了他為社區服務的印記。他甚至還為市警察局爭取過經費。這一切，手握選票的選民都看在眼裡，在投票時，有覺悟，頭腦清醒的選民最終會知道把票投給什麼人。

李凱健也是一名有作為，勤勤懇懇，非常務實的市議員，可惜的是選區內民主黨基本盤仍占優勢，但落選並不能抹殺他為社區做出的貢獻，相信他也能很快找到服務社區的另一途徑。