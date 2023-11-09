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紐約市警：10月犯罪指數下降 槍擊案大減

記者劉梓祁／紐約報導
市警表示，全市10月總體犯罪指數下降，尤其涉槍案件犯罪明顯減少。(市長辦公室提供)
市警表示，全市10月總體犯罪指數下降，尤其涉槍案件犯罪明顯減少。(市長辦公室提供)

自新冠疫情發生後，犯罪率升高時常成為熱議話題，不僅暴力行為一度頻繁發生，其中針對亞裔的仇恨犯罪數量亦曾快速增加；但是，市警(NYPD)在8日宣布，全市10月總體犯罪指數下降，尤其涉槍案件犯罪明顯減少。

根據市警數據，總體犯罪率在10月下降，主要是由於持續減少的槍擊案和謀殺案，以及在七大主要犯罪類別中逮捕人數增加所致。在上月，與2022年10月相比，市內的槍擊事件下降8.1%，延續了全市範圍內今年迄今的槍擊事件減少趨勢，並比去年同期下降25.7%。值得注意的是，與2022年相比，今年迄今遭槍擊人數比去年少384人，且謀殺案亦比去年減少45起。

統計顯示，10月內全市範圍內共有361人因持槍被逮捕，使截至10月的持槍逮捕總數達到3735人。截至10月底，五個行政區已查獲5585支槍械。市警指，自本屆政府上台以來，已有1萬2720支槍在街頭被查出、避免落入犯罪分子之手。

總體犯罪指數方面，其與一年前相比下降3.0%，但個別犯罪類別的增加，包括汽車重竊案上升11.3%，重攻擊案上升6.9%。另外，搶劫案在10月增加3.5%，但較往年同期下降4.8%；同時，謀殺案下降26.7%、入室盜竊案下降 22%、大型盜竊案下降7.1%。

此外，市內交通系統犯罪率上升5.7%，但全年迄今則下降3.9%；公共住房區的犯罪率在上月升高10.9%，較往年增長3.9%。逮捕人數方面，10月內因主要犯罪類別被捕人數增長5.3%，較往年增加11.9%。

在以哈戰爭持續下，與9月相比，10月中仇恨犯罪數量增加135％，針對猶太人和穆斯林的偏見事件顯著增加。市警在上月記錄了101起仇恨犯罪事件，而9月份僅有43起、2022年10月份為45起。當中絕大多數，針對人士為猶太裔，且反猶太主義仇恨犯罪較9月份增加331％，較去年10月增加214％。

本市還在10月發生八起伊斯蘭仇恨犯罪，較9月增加700％、較去年10月增加800％。市警總局局長卡班(Edward Caban)表示，公共安全是共同責任，需要每個社區居民貢獻力量，是減少暴力和混亂的方式之一。

仇恨犯罪 槍擊 猶太

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