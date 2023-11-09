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布碌崙8大道華女 在店內遭搶劫強姦

記者胡聲橋／紐約報導
8大道華女在店內遭搶劫強姦，警方公布嫌犯照片。(警方提供)
8大道華女在店內遭搶劫強姦，警方公布嫌犯照片。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)8大道日前發生一起搶劫強姦案，受害者為一名華裔女性。警方經調查後，已公布嫌疑犯的照片進行通緝，警方希望知情者提供有關嫌疑人下落或身分的信息，協助警方早日將其捉拿歸案。

此案發生在市警66分局的轄區內。7日下午大約3時30分，一名28歲的華裔女性在8大道交59街附近的一家商店工作時，一名男子向她接近並將其推入洗手間，這名男子隨後掏出一把刀，強迫受害者性交。犯案後，嫌疑人接著還拿走了店內的現金和財物，然後徒步逃往未知地點。

根據警方的描述，這名嫌疑人為男性，膚色較淺，大約25歲，身高5呎6吋，身材矮小。這名嫌疑人最後一次出現時，帶著一頂黑色棒球帽，穿著黑色連帽外套、黑色褲子和黑色運動鞋。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

8大道 華裔 布碌崙

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