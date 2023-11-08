決戰47區市議員 紀思庭擊敗李凱健

民主黨候選人紀思庭(中)在第47選區市議員競選中戰勝共和黨人李凱健。（記者胡聲橋／攝影）

紐約地方選舉，在市議會普選最為關注的一場對決中，第47市議員選區民主黨 候選人紀思庭(Justin Brannan)戰勝共和黨 候選人李凱健(Ari Kagan)，獲選第47選區市議員。

紀思庭和李凱健同為現任市議員，因為選區重畫，這兩位市議員的主要選區被合併成了一個選區，終於導致兩名現任市議員火拼。因為都是市議員，在選民中都有堅實的民意基礎，而且也都是有作為的民選官員。因此從宣布新47選區開始，兩人就開始了明爭暗鬥。這個選區始終選情膠著，紀李之爭普遍被認為是這次市議員選舉中競爭最激烈，最有看點的一場競選。

截至發稿，在已經開出的75%的選票中，紀思庭得票8892張，得票率為59.15%，李凱健得票6065張，得票率40.34%，紀思庭確認當選。

這次選舉之所以引人注目，還在於新47區畫出後，李凱健宣布從民主黨轉到共和黨，代表共和黨參加市議員選區，從而避開了在47區的民主黨的初選中就與紀思庭狹路相逢。紀思庭稱李凱健立場不堅定，是因為在民主黨的初選無法與他競爭才改換門庭的；而李凱健堅稱自己實際上從理智到情感更是一個共和黨人，同時也覺得布碌崙南區正在變紅，他這樣做是順應民意。