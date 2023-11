布碌崙亞裔女性第一人…莊文怡掃6成票 當選43區市議員

莊文怡與寇頓。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙 (布魯克林)華社最為關注的市議會第43選區市議員競選7日落下帷幕,民主黨候選人莊文怡戰勝華裔 共和黨候選人譚瑩瑩和保守黨候選人維樂培(Vito LaBella),順利當選,成為布碌崙首個女性亞裔 和華裔市議員。

地方選舉新畫的第43選區涵蓋8大道華社,也有班森賀與波羅園(Borough Park)的部分正統猶太社區,亞裔選民占54%。按照市選舉委員會(Board of Elections In The City of New York)的數據,截至晚10時,在已經開出的94%的選票中,莊文怡得票4609張,得票率59%,遠高於譚瑩瑩26%和維樂培14%的得票率,確認當選。

莊文怡與州眾議員寇頓(William Colton)、前市議員崔馬克(Mark Treyger)、以及一眾支持者,7日晚在位於班森賀的競選總部舉辦慶功宴,支持者和義工們都相當興奮,為她喝采。

寇頓主持活動表示,「現在我們可以安全地說,我們終於迎來了第43選區最新的市議員」,不僅如此,她將是布碌崙首個女性亞裔、華裔市議員,創下歷史。

莊文怡在發表勝選感言時表示,「我最先要感謝的是我們的義工,因為有你們,我們才有了今天的成績,接下來我要感謝我的丈夫David、政治啟蒙導師寇頓、崔馬克、所有支持我的民選官員和社區領袖,希望我讓你們感到驕傲了」。

「我不知道能說多少感謝,但我由衷感謝你們的付出和貢獻,單是我自己根本辦不到這件事」,莊文怡說,接下來要做的事是確保所有人的聲音都被聽見,接下來也希望繼續得到大家的幫助,提供她在社區發展上的寶貴建議,以確保社區的聲音在市議會中被聽見。