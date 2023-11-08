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布碌崙亞裔女性第一人…莊文怡掃6成票 當選43區市議員

記者顏潔恩／紐約報導
莊文怡與寇頓。（記者顏潔恩／攝影）
莊文怡與寇頓。（記者顏潔恩／攝影）

布碌崙(布魯克林)華社最為關注的市議會第43選區市議員競選7日落下帷幕，民主黨候選人莊文怡戰勝華裔共和黨候選人譚瑩瑩和保守黨候選人維樂培(Vito LaBella)，順利當選，成為布碌崙首個女性亞裔和華裔市議員。

地方選舉新畫的第43選區涵蓋8大道華社，也有班森賀與波羅園(Borough Park)的部分正統猶太社區，亞裔選民占54%。按照市選舉委員會(Board of Elections In The City of New York)的數據，截至晚10時，在已經開出的94%的選票中，莊文怡得票4609張，得票率59%，遠高於譚瑩瑩26%和維樂培14%的得票率，確認當選。

莊文怡與州眾議員寇頓(William Colton)、前市議員崔馬克(Mark Treyger)、以及一眾支持者，7日晚在位於班森賀的競選總部舉辦慶功宴，支持者和義工們都相當興奮，為她喝采。

寇頓主持活動表示，「現在我們可以安全地說，我們終於迎來了第43選區最新的市議員」，不僅如此，她將是布碌崙首個女性亞裔、華裔市議員，創下歷史。

莊文怡在發表勝選感言時表示，「我最先要感謝的是我們的義工，因為有你們，我們才有了今天的成績，接下來我要感謝我的丈夫David、政治啟蒙導師寇頓、崔馬克、所有支持我的民選官員和社區領袖，希望我讓你們感到驕傲了」。

「我不知道能說多少感謝，但我由衷感謝你們的付出和貢獻，單是我自己根本辦不到這件事」，莊文怡說，接下來要做的事是確保所有人的聲音都被聽見，接下來也希望繼續得到大家的幫助，提供她在社區發展上的寶貴建議，以確保社區的聲音在市議會中被聽見。

莊文怡的支持者兼義工表示，自2月份以來投入工作，從初選到普選雖一路辛苦，但真的很值得，「我們期待她今後的日子為社區帶來更多福利、為千家萬戶解決實際的困難」；他們也說，莊文怡是來美國留學後成為公民，並參政從政取得成功的例子，希望她的當選也會給華人樹立榜樣，更加關注政治。

第43市議會選區市議員競選7日落下帷幕，民主黨候選人莊文怡(中)順利當選。（記者...
第43市議會選區市議員競選7日落下帷幕，民主黨候選人莊文怡(中)順利當選。（記者顏潔恩／攝影）

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