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提前投票 紐約市不到2%選民參加

記者胡聲橋／紐約報導
數據顯示，在過去九天的提前投票期間，全市只有8萬6000人投票，僅占紐約460多萬活躍登記選民的1.9%。(路透)
數據顯示，在過去九天的提前投票期間，全市只有8萬6000人投票，僅占紐約460多萬活躍登記選民的1.9%。(路透)

根據市選舉委員會(BOE)的數據，在過去九天的提前投票期間，全市只有8萬6000人投票，僅占紐約460多萬活躍登記選民的1.9%，可謂投票率超低。不過，全市仍有幾個區的選舉是有競爭性的，甚至火藥味十足。社區人士呼籲選民7日投票日踴躍投票，提升華人的投票率。

今年的普選包括市議會51個席位、數個法官職位的競選以及針對兩個公投問題進行投票，不過，選情激烈的選區寥寥無幾。

雖然曼哈頓並無競爭激烈的市議員選區，但該區的提前投票數還是達到了2萬5540票，位於五大區之首。位居第二的是布碌崙(布魯克林)，共獲提前投票2萬3968張。布碌崙第47選區民主黨候選人紀思庭(Justin Brannan)與共和黨候選人李凱健(Ari Kagan)的對決被認為是這次市議員選舉中最激烈的。雙方唇槍舌劍，相互攻擊，大有不到最後一刻，不知花落誰手的架勢。

同時，布碌崙新畫的第43選區有54%的亞裔人口，因為該區沒有現任市議員，所以究竟誰能當選，也是選民尤其是亞裔居民特別關心的，民主黨候選人莊文怡(Susan Zhuang)、共和黨候選人譚瑩瑩(Ying Tan)和保守黨候選人維樂培(Vito LaBella)都在進行著最後的努力。此外，有不少華裔居民的第48選區現任市議員，共和黨籍的韋娜芙(Inna Vernikov)與民主黨候選人阿德勒(Amber Adler)的競爭也變得頗有看點。

皇后區的提前投票數達到2萬2183票，是五大區中的第三名。該區有幾個選區的競爭也比較激烈，亞裔人口已占37.9%的第19選區民主黨籍的前州參議員艾維樂(Tony Avella)二度挑戰共和黨籍的現任議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)；第20選區現任的民主黨人黃敏儀將與共和黨人白育青再次對壘；第23選區現任的民主黨議員李琳達(Linda Lee)將迎接共和黨人周國東(Bernard Chow)的挑戰。

布朗士區提前投票數為9134人，列第四名。其中第13選區現任民主黨議員Majorie Velazquez與共和黨候選人Kristy Marmorato的競爭預計比較激烈。史泰登島有5132人提前投票，列第五名。

7日的投票時間為早6點至晚9點，民眾可在vote.nyc上查找投票站地址。

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