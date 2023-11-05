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班森賀華裔住家頻遭入室盜竊 警籲慎防

記者顏潔恩／紐約報導
24大道交Cropsey大道一棟華裔住家日前遭人入室盜竊。(谷歌地圖)
24大道交Cropsey大道一棟華裔住家日前遭人入室盜竊。(谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)班森賀華社經常發生入室盜竊案，近期又有兩名華裔屋主受害，家中的幾萬元現金和貴重物品一夕間被盜走，直到現在還是無人落網；管轄當地的市警62分局目前發布消息，一方面呼籲居民要提高警惕，另外也讓他們平時注意社區出現的可疑人物，知情民眾可提供線索。

市警紀錄顯示，第一起案件發生於10月27日，在位於24大道交Cropsey大道的一間住家內；受害者是一名28歲的華裔男子，他於當日的下午1時左右離開家裡，當晚上返屋時發現前門敞開著，仔細一看鎖也已被人撬開。

他隨即進屋檢查，發現每個房間都被人翻箱倒櫃、地上一片狼藉，一間臥室內的櫥櫃藏有上萬元的現金不翼而飛；62分局幾名警員不久後接報抵達現場，向Cropsey大道的2480、2484號住宅屋主取得監控錄像，初步調查顯示是一名身分不明的男子獨自犯案，目前還在追查中。

第二起案件則發生於海灘公園大道(Shore Parkway)的一棟住家內，受害者是一名53歲的華裔屋主，案發時無人在家；匪徒撬開住家後面的一個窗口進入屋內，接著盜走1萬2000元現金、一些電器和首飾，令受害者損失慘重。警方目前也正在調查該案，暫時還未有更多的信息，但預計匪徒也是一人犯案、不確定是否同人所為。

警方呼籲屋主設置警報器、監控錄像等，必要時可派上用場；另外若發現社區出現行蹤可疑者，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

華裔 布碌崙 布魯克林

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