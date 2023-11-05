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網路求職被誆稱要先匯款 布碌崙華女破財2千元

記者顏潔恩／紐約報導
市警呼籲提防線上詐騙，稱民眾通常被陌生人詐騙後都較難追查。(Getty Images)
市警呼籲提防線上詐騙，稱民眾通常被陌生人詐騙後都較難追查。(Getty Images)

布碌崙(布魯克林)班森賀華社再次發生詐騙案，一名華女在網上求職過程中，遭不法分子騙走2000元；管轄當地的市警62分局目前發布消息，呼籲民眾提高警惕。

據警方消息，住在20大道交88街的36歲華女，於10月16日上網時搜到一個網路職業介紹所，不久後與一名女性工作人員取得聯繫；對方接著表示有一份合適的工作可以介紹給她，不過需要進行一項特別的程序，指示華女通過大通銀行(Chase Bank)的Zelle轉帳系統，將一筆2000元的款項匯給該公司，等她正式上班之後再將錢退還。

一段時間後華女收到該公司寄來的一張2300元支票，對方美名其曰說是歸還上次她支付的錢，而多餘的錢可以存起來；但在華女以為已完成支票兌現後，於10月29日接到銀行的通知，指她存入了一張假支票。當她試圖向工作人員討說法時，對方已聯繫不上。

無奈之下，受害者只好到警局報案，將手中的銀行月結單、該公司的資料等交給警方調查，可到現在都還沒有任何進展；警方過去在社區安全講座便屢次強調，涉及線上形式的詐騙大多都難以追查，最有效避免損失的做法就是不要輕信陌生人，在驗證任何人的身分以前不要將錢隨意匯出去。

華女 支票 詐騙

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