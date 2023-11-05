今年這棵樹獲選洛克菲勒中心聖誕樹 11日抵紐約 29日點燈

今年的洛克菲勒中心聖誕樹是一棵高80呎、寬43呎的挪威雲杉樹。(取自洛克菲勒中心官網)

洛克菲勒中心(Rockefeller Center)日前宣布，今年將矗立在該中心大廈前的聖誕樹來自紐約上州 ，是一棵高達80呎的挪威雲杉(Norway Spruce)，預計下周運抵紐約，並將在11月29日(周三)點燈，開啟聖誕季。

據了解，今年選中的挪威雲杉樹聖誕樹高80呎，寬43呎，由賓漢頓(Binghamton)地區的麥金利家族(McGinley Family)捐贈，位於紐約市 西北約190哩處的韋斯特鎮(Vestal)，預計9日(周四)砍伐，11日(周六)運抵紐約。當點亮長達五哩的5萬個LED燈泡後，這棵雲杉將一直屹立到2024年1月13日(周六)。

11日聖誕樹運抵的當天上午10時至下午1時，照例將在中心南廣場舉行家庭同樂活動。參與的兒童有機會給聖誕老人寫卡片，參與裝飾聖誕樹以及人臉彩繪等，活動預提前預約。

洛克菲勒中心的首席園藝師鮑茲(Erik Pauze)表示，這棵樹的樹形很好，當人們站在街上，看著它在藍天的映襯下，非常漂亮；「這棵挪威雲杉形狀完美，高度理想。」他強調，要想完美移動樹身是一項需要數月時間來計畫和執行的操作，要確保包裹樹的每個分支以使其不會彎曲或折斷，使其壓縮至適合寬度再運輸到紐約。

洛克菲勒中心聖誕樹是紐約市最受歡迎的節日景點之一，自從1931年以來每年都吸引大批觀眾，始於1933年的點燈儀式更是一大盛事，現場舉行「洛克菲勒中心的聖誕節」音樂會，邀請眾多藝人前來表演，今年將由歌星凱莉克萊森(Kelly Clarkson)主持，和民眾一同迎接聖誕樹點亮時刻的到來。

即將到來的節日季，在洛克菲勒中心新翻修的下層室內大廳，遊客可以看到更真切的聖誕樹和溜冰場，遊客和行人可以從地鐵 、電梯和周圍街道的樓梯到達，曾經封閉的走廊現在也安裝上日光玻璃窗，沿著連接底層四面八方的360度人行道，可一覽無遺廣場的景色。