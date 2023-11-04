紐約國際馬拉松將開跑 推薦觀賽街道公布

市警總局和市政府官員舉辦通報會，宣布已準備好迎接一年一度的紐約馬拉松。(警方提供)

紐約警方近日宣布，2023紐約國際馬拉松 比賽將得到多重保護，紐約市 政府和賽會組織者已經準備好迎接一年一度的國際賽事。

一年一度的紐約馬拉松將於5日(周日)開賽，預計將有5萬名運動員參加這次比賽。紐約馬拉松是參賽人數最多的大滿貫馬拉松賽事，也是參賽人數最多的體育比賽。

紐約市警察局近日舉辦了簡短的通報會，「現在對紐約市或紐約馬拉松都沒有可信或具體的威脅，儘管如此，我們仍在落實一項全面的保障計畫」，市警總局局長卡班(Edward Caban)說，「紐約馬拉松賽道將有多層保護」。

紐約馬拉松26.2哩的賽道穿越紐約市五大區，起點在史泰登島，終點在中央公園，按照往年的統計，每年大約會有200萬人到現場觀看。賽會組織者推薦了以下的觀看比賽的地點和街道：

·布碌崙 的4大道(賽程2-4哩)

·4大道和弗萊布許大道(Flatbush Avenue)(8哩)

·布碌崙的威廉斯堡(Williamsburg)和綠點(Greenpoint)(10-13哩)

·普拉斯基橋(Pulaski Bridge)(13.1哩)

·曼哈頓第一大道(16-18哩)

·東哈萊姆(18-20哩)

·慈善加油區(Charity Cheer Zone)，第一大道和120街(19-20哩)

·第五大道，東90-105街(23-24哩)

·哥倫布圓環(Columbus Circle)的聯航區(United Airlines Zone)

賽事組織者建議觀看比賽者在當日坐地鐵出行。