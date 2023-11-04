我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人愛金條 好市多瘋搶 問題跟著來

馬修派瑞葬禮 「六人行」主角群送別 場地選擇有洋蔥

紐約國際馬拉松將開跑 推薦觀賽街道公布

記者胡聲橋／紐約報導
市警總局和市政府官員舉辦通報會，宣布已準備好迎接一年一度的紐約馬拉松。(警方提供)
市警總局和市政府官員舉辦通報會，宣布已準備好迎接一年一度的紐約馬拉松。(警方提供)

紐約警方近日宣布，2023紐約國際馬拉松比賽將得到多重保護，紐約市政府和賽會組織者已經準備好迎接一年一度的國際賽事。

一年一度的紐約馬拉松將於5日(周日)開賽，預計將有5萬名運動員參加這次比賽。紐約馬拉松是參賽人數最多的大滿貫馬拉松賽事，也是參賽人數最多的體育比賽。

紐約市警察局近日舉辦了簡短的通報會，「現在對紐約市或紐約馬拉松都沒有可信或具體的威脅，儘管如此，我們仍在落實一項全面的保障計畫」，市警總局局長卡班(Edward Caban)說，「紐約馬拉松賽道將有多層保護」。

紐約馬拉松26.2哩的賽道穿越紐約市五大區，起點在史泰登島，終點在中央公園，按照往年的統計，每年大約會有200萬人到現場觀看。賽會組織者推薦了以下的觀看比賽的地點和街道：

·布碌崙的4大道(賽程2-4哩)

·4大道和弗萊布許大道(Flatbush Avenue)(8哩)

·布碌崙的威廉斯堡(Williamsburg)和綠點(Greenpoint)(10-13哩)

·普拉斯基橋(Pulaski Bridge)(13.1哩)

·曼哈頓第一大道(16-18哩)

·東哈萊姆(18-20哩)

·慈善加油區(Charity Cheer Zone)，第一大道和120街(19-20哩)

·第五大道，東90-105街(23-24哩)

·哥倫布圓環(Columbus Circle)的聯航區(United Airlines Zone)

賽事組織者建議觀看比賽者在當日坐地鐵出行。

馬拉松 紐約市 布碌崙

上一則

獨家專訪／黃伊華：心理健康危機 留意患者徵兆

下一則

林凱倫拚皇后區高院法官：已做好準備

延伸閱讀

法拉盛地鐵站老鼠有幾隻？紐約交通APP 可查站內鼠患

法拉盛地鐵站老鼠有幾隻？紐約交通APP 可查站內鼠患
華裔副警司坐鎮 紐約法拉盛再罰無證攤販

華裔副警司坐鎮 紐約法拉盛再罰無證攤販
減少交通傷亡 紐約「黃昏與暗夜」執法啟動

減少交通傷亡 紐約「黃昏與暗夜」執法啟動
川普紐約民事詐欺案開庭 2子作證撇清關係

川普紐約民事詐欺案開庭 2子作證撇清關係

熱門新聞

(取自X平台)

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

2023-10-31 17:21
長島納蘇郡曼哈塞一名六歲男孩因為將萬聖節糖果放錯地方，被一華裔男子拔槍相向，該男子已被逮捕控罪。(納蘇郡警方提供)

紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭

2023-10-30 07:50
紐約市政府在蘭德爾島搭蓋大型帳篷，可收容2000名無證移民，但也顯現紐約市已經很難再找到足以收容無證客的適合地點和住所。(記者許振輝／攝影)

慷慨奉上白吃午餐 無證客湧紐約…市長央求：別再來了

2023-10-31 02:30
新聞網站Semafor獨家報導，指拜登總統上周在一個白宮私人會議上，對紐約時報17日加薩醫院爆炸事件的新聞報導表達了憤怒。（路透資料照）

Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒

2023-10-30 17:46
紐約兩戶人家因住房的噪音問題起爭執，嫌犯帕斯掏出手槍將鄰居槍殺身亡。(截自X平台影片)

噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃

2023-11-01 19:43
無證移民排隊進入曼哈頓羅斯福酒店。(記者許振輝／攝影)

庇護城變丟包城 曼哈頓徵用百年酒店 華埠也「張開雙臂」

2023-10-31 12:29

超人氣

更多 >
超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢

超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢
買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」

買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」
Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳

Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳
還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧

還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧
最糟投資？專家勸別買這種人壽保險

最糟投資？專家勸別買這種人壽保險