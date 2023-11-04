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林凱倫拚皇后區高院法官：已做好準備

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
林凱倫出示她的競選貼紙。 (記者張宗智／攝影)
林凱倫出示她的競選貼紙。 (記者張宗智／攝影)

在今年普選角逐皇后區高等法院法官(Queens Supreme Court，屬紐約州的初審法院)的林凱倫(Karen Lin)，3日與州參議員劉醇逸拜訪世界日報，繼去年成為皇后區首位民選亞裔女性民事法官，她有望再度締造歷史，成為該區首位東亞裔女性州高等法官，她表示相比代表一方爭辯，她更喜歡聆聽各方聲音與故事，援引適用法律最終公正解決問題，「法官是最好也是最適合我的工作」。

林凱倫與劉醇逸，3日拜訪世報紐約社，與社長張宗智及總編輯何振忠座談。林凱倫在去年11月普選打破歷史，當選皇后區民事法官，在今年8月則又「破紀錄」，獲包括劉醇逸在內的民主黨司法大會代表提名，成為皇后區高等法官候選人。鑒於今年普選將在六人中選出五人，林凱倫極有可能再次締造歷史，成為該區首位東亞裔女性高等法院法官。

談到為期約10個月的民事法官經歷，她說，負責小額民事案件的她，95%的涉訴雙方，都沒有代表律師，75%又都是英語非母語的第一代移民，她既需確保庭上他們能得到準確的翻譯服務，也要仔細聆聽他們的故事，作出公正的裁決。

對於此次競選，林凱倫表示勝算更大，既興奮也自認「準備充分」，她曾擔任皇后區高等法院的法律顧問(Court Attorney)，協助法官處理案件，確保法律程序合法公正。有著25年司法及19年法院工作經驗的她，相較與人爭論，更樂意扮演聆聽者的角色，最終依法達成和解或是解決問題，「通常法官為法庭定調，我的法庭不會大聲吵鬧，這是最好也最適合我的工作」。

憶及家庭對她二度競選的反映，林凱倫說，孩子們很驚訝，而母親則以她為榮，民事法官選舉時期，她還在法拉盛親自張貼了許多女兒的海報，尤記得少時母親讀世界日報，會剪下所有亞裔模範故事，如今自己也成了她剪報的一部分，「但這不是我個人的勝利，而是整個華社」。

採訪期間，林凱倫也拿出由一位亞裔大學生設計的法官貼紙，這也是她此次的競選「道具」。其中法官的形象是一位短髮的亞裔女性，戴玉鏈，持法槌。她說，亞裔目前在司法界的代表性仍遠遠不足，這個與她膚色及眼睛類似的卡通形象，意在傳遞法官的面孔也可以是亞裔女性，也旨在鼓勵更多亞裔參與司法。

最後，她也感謝劉醇逸等作為領路人和導師將她領進門，「我一直秉持著勤奮工作的信念，然而整個司法選舉過程卻像是探索另一個全新的世界」。多年來致力扶持更多亞裔代表的劉醇逸則表示，林凱倫不僅資歷出眾，而且具備實際的社會智慧(street smart)，她懂得聆聽並採納真正有益的建議。

亞裔 皇后區 世界日報

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