獨家專訪／黃伊華：心理健康危機 留意患者徵兆

市長社區心理健康辦公室主任黃伊華(Eva Wong)3日接受本報獨家專訪。(記者張心／攝影)

市長社區心理健康 辦公室(Mayor's Office of Community Mental Health)主任黃伊華(Eva Wong)3日接受本報獨家專訪，表示疫情 後的心理健康危機對紐約市造成極大衝擊，罹患相關疾病的亞裔 ，因文化差異和生活壓力不敢直面身心的真實狀況，建議身邊家人學習識別心理問題的徵兆，幫助患病者把握診治黃金時期。

黃伊華去年7月11日經市長亞當斯(Eric Adams)任命，擔任市長社區心理健康辦公室主任，她透露，上任至今工作忙碌而有價值，因疫情後心理健康問題在全市變得普遍，伴隨仇亞犯罪的打擊更使亞裔民眾內心充斥焦慮，但由於「罹患心理疾病是丟臉的」保守認知，使不少亞裔病患不敢向外界求助，以致惡性循環，生活在陰影中。

「我們需要開啟患者的心門，讓人們知道，心理健康問題和普通感冒一樣，都是可以正常求助和治療的。」黃伊華表示，在她多年的心理健康臨床服務中，她發現心理疾病在亞裔中是「污名化」的存在，因而患者會選擇掩蓋身心真實狀況，說服自己和周圍人不要擔心，不再去探究悲傷、哭泣、憂鬱、焦躁的真實原因，直到情緒難以控制最終爆發，才發現已經錯過了醫學幫助的最佳時期。

「我希望人們知道，當自己感覺不好的時候，說出來並不會給關心你的人造成負擔。」黃伊華說，政府在去年開設了988心理健康熱線，是同911一樣急救的存在，任何感到情緒負面的民眾，抑或是發現自己身邊人情緒反常的讀者，都可以及時撥打，尋求專業的心理疏導諮詢。「我自己也撥打試驗了其中的中文服務，發現只要你需要說中文的員工，對方都會幫你轉接。」

她也建議，「直接表達關心」是幫助身邊心理闕值為負數的朋友、家人、愛人最有效的方式，但關心的話術非常關鍵。「通常對方都會拒絕，說自己沒事，你可以表示理解，回應『不要緊，我只是關心你一下，等你願意的時候，可以跟我聊聊天，我都願意聆聽』。」

黃伊華說，「陪伴」與「理解」是面對心理問題患者的重要準則，也建議當家長發現孩子有情緒反常時，千萬不要因為太緊張就去指責孩子為什麼不能更健康，「有些孩子所接受到的最多的負面評論，其實都是家長口中說出的，久而久之打擊了孩子的自信，對身心健康造成潛在的負面影響。」

黃伊華建議想要尋求專業心理諮詢師幫助的新移民、留學生、無證客等，都可以加入紐約市公立醫療系統「紐約關懷」(NYC Care)計畫，免費或低價獲得醫療診治。詳情可參考：https://www.nyccare.nyc/。