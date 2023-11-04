FBI調查幕僚 亞當斯：我的募款百分百合規範

紐約市長亞當斯3日回應表示，自己的競選募款完全符合競選規範，團隊會配合聯邦調查局調查。(市長辦公室提供)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)的首席募款幕僚薩格斯(Brianna Suggs)的住家2日早晨突遭聯邦調查局(FBI )搜查，疑與收受土耳其政府非法捐款有關；對此，亞當斯3日首度回應表示，他將「100%配合」調查，並說自己對競選團隊的審查都是最嚴格的。

亞當斯在媒體採訪中表示，自調查事件發生後，他還沒有與薩格斯通過話，但他透露團隊的律師一直在與薩格斯溝通，「我們將繼續這樣做」。

「並不是哪裡有煙就一定有火。聽著，我確保我們非常合乎規範。」他在3日的採訪中說，「如果真有人做了一些違反我們合規程序以外的不當行為，執法機構將會證實這一點。目前調查還在進行，我們將100%配合調查流程」。

亞當斯還表示，他目前未被FBI聯繫，也沒有被公開列為調查目標，薩格斯也沒有被指控任何不當行為。

亞當斯還表示對薩格斯充滿信心，他認為在美國的政治中，年輕非裔女性往往無法得到與其他人一樣在職場上的公平對待。

薩格斯目前是亞當斯的競選顧問，也是他的首席募款人；在亞當斯擔任布碌崙(布魯克林)區長時，薩格斯曾是他的助理。據悉，薩格斯已經為亞當斯2025年的競選連任，募集了超過250萬元資金。根據市府紀錄，亞當斯在過去兩年，曾為薩格斯的競選方案公司支付近10萬元。

根據FBI搜索令，聯邦檢察官和FBI正在調查一項公共貪腐案，以確定亞當斯在2021年競選紐約市長時，是否曾非法接受土耳其政府捐款。FBI從薩格斯住處帶走了三支蘋果手機和兩部筆記型電腦。

對此亞當斯在2日晚間的公開活動上表示，這一說法令他感到「震驚」，因為他沒有接到任何從FBI來源的消息，「所以我要從大華府趕回來，親自了解調查的情況」。

他也表示，自己不擔心成為調查的焦點，因為想到他一向遵守規定，就感到非常放心，「我一再強調這一點，我對自己要求很高，我對我的競選活動要求很高，我對市府員工的要求也很高」。他補充說，他的競選活動在審查捐款和捐贈方面「可能是最嚴格的」。