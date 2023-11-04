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市警總局長卡班履新後 首次視察法拉盛 了解無證攤販情況

記者劉梓祁／紐約報導
市警總局長卡班受邀與市議員黃敏儀走訪法拉盛。(記者劉梓祁／攝影)
市警總局長卡班受邀與市議員黃敏儀走訪法拉盛。(記者劉梓祁／攝影)

在居民不斷抱怨疫期及疫後地區治安持續惡化的大背景下，市警總局局長卡班(Edward Caban)於3日受當地市議員黃敏儀(Sandra Ung)邀請走訪法拉盛。二人在多位華裔警官陪同下，沿當地主要街道行進，視察沿路治安狀況。今年頻繁受到關注的無證攤販問題被多次提及，此外卡班也表示，會研究拆分109分局，並尋找「更安全、更合適」的方案。

作為市內人口最多、發展最快的華人社區，法拉盛在三年新冠疫情和當前移民危機的影響下，治安和民生問題被指迅速惡化，其中盜竊、搶劫、違規擺攤等事件頻繁發生，令許多華人受害並稱失去安全感。為此，本年7月上任的卡班當日與黃敏儀沿緬街(Main St.)向北步行，途徑被認為是人流和攤販數量最多的部分街區。

兩人視察地點包括長江超市等地。(記者劉梓祁／攝影)
兩人視察地點包括長江超市等地。(記者劉梓祁／攝影)

在視察開始前，黃敏儀表示，已收到許多來自社區關於安全的反饋和擔憂，因此在數周前發出邀請，從而讓警方更了解法拉盛市中心治安、交通、攤販及小商業的情況，這些也都是當地居民報告最多的問題。

在黃敏儀的介紹與引領下，卡班在當日走訪緬街中常被無證攤販占據的街區，查看長江超市等商戶占道經營的情況，這些行為導致行人通行不便，交通堵塞，成為公共安全的長期隱患。

本次視察亦是卡班履新後首次訪問法拉盛，他表示，此行目的為「聽取社區居民關切」以及幫助他們「解決問題」。過程中，黃敏儀亦向卡班反映了性交易、交通堵塞和偷盜搶劫等問題，其中包括上月發生在緬街和三福大道(Sanford Ave.)附近的公寓槍擊案。

此前根據市警統計數據，法拉盛109分局轄區今年至今所錄得的罪案數量為皇后區北部所有分局中最高，且在全市範圍內排名第五，和過往相比為20年來最差水平。不過，黃敏儀也強調，法拉盛的治安情況，已從10月起呈好轉趨勢。

一同到場的北皇后區署長巴斯登貝克(Christine Bastedenbeck)則表示，109分局的犯罪率已在下降，且關注犯罪數據之外，也應關注「居民的感受」。

另一方面，109分局作為五個行政區內轄區最大的警局，多年來不斷有立法者呼籲將其拆分為兩個分局，以便更好地打擊治安亂象、降低犯罪率。

卡班對此回應，警方已在研究(looking at)此問題，會尋找「更安全、更合適」的方案，且還需考慮時間、地點和人事等方面因素。

在上月，109市警分局局長霍爾(Louron Hall)被調任導致局長一位仍處空缺，雖未表明局長的空缺是否影響治安，但黃敏儀透露，新局長「即將」就任，因已有兩位候選人在本周完成面試，其中一人為亞裔。

視察結束後，有街頭攤販被警方收繳貨品。（柯先生提供）
視察結束後，有街頭攤販被警方收繳貨品。（柯先生提供）

本次視察結束後，便有街頭攤販在緬街和羅斯福大道(Roosevelt Ave)交界處被警方收繳大量盒裝草莓。 目擊者柯先生表示，該攤販幾乎每天均會在同一地點擺攤售賣，但並未看到警員將其逮捕。

在卡班到訪前一日，市警北皇后區勤務指揮中心和109分局以及市清潔局已完成一輪無證攤販執法行動，並首次由中心副署長吳銘恆(Tommy Ng)到場監督，不過有警員表示，前一日的行動其此次視察「並無關係」。

法拉盛 皇后區 華人

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