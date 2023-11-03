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2華人線下換匯 遭設局搶劫 被打還損失3.4萬

記者高雲兒／紐約報導
皇后區長島市近日發生一樁因為換匯而導致的搶劫案，兩名華男受害者在網上和男嫌約定見面後，被對方和兩名同夥搶走約3萬4000元。(市警局提供)
皇后區長島市近日發生一樁因為換匯而導致的搶劫案，兩名華男受害者在網上和男嫌約定見面後，被對方和兩名同夥搶走約3萬4000元。(市警局提供)

皇后區長島市(Long Island City)近日發生一樁因為私下換匯而導致的搶劫案，兩名華男受害者在網上與他人約定用美元換人民幣，但見面後被對方與兩名同夥搶走約3萬4000元，還被拳打頭部；目前警方追蹤這三名男嫌，希望市民積極提供線索。

據警方報告，事件發生在10月23日晚上10時15分，兩名19歲和25歲的華裔男子，在網上和與一名男子相約將美元換成人民幣，並到長島市24街42-20號見面；當兩名受害者與該男子準備交易時，另外兩名男嫌從背後接近受害者，其中一人猛擊19歲男子的頭部，並強行拿走了他裝有大約3萬4000元的背包；所幸兩名受害人的傷勢並不嚴重。

三名男嫌隨後從24街向北徒步逃往皇后廣場南(Queens Plaza South)；警方認為，此三人是合夥設局搶劫，並於2日公布三名嫌疑人的監控圖像，呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

據悉，華人換匯被騙被搶的案件近年來屢屢發生，去年法拉盛就曾發生兩名華男私下換匯被搶劫6萬5000美元的案件。

中國駐紐約總領館此前提醒，私下換匯不僅存在很大的法律和權益風險，還可能違反中國外匯管理規定和美國法律；美國法律規定，凡是跨境金錢交易超過1萬美元，包括多次小額交易的總數超過1萬元的情況，必須申報。

且私下換匯全靠雙方互信，沒有安全保障，還有可能遭遇銀行帳戶被盜的風險。如果換匯非法來源的資金，當事人可能將會涉及「洗錢罪」，恐怕會影響其在美國的生活，情節嚴重者或將被判刑或遣返。

長島市 華男 法拉盛

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