201初中霸凌案 華生家長控罪撤銷

雷廷鐸(左四)2日出庭，對檢方撤銷控罪感到鬆了一口氣。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙 (布魯克林)201初中霸凌事件及後續的中東裔家庭上門報復案，導致華裔 家長雷廷鐸也被逮捕控罪，引發華社不滿；2日雷廷鐸在國王郡高等法院出庭，檢方表示在嚴謹的調查後，決定撤銷對其的指控，令雷廷鐸大鬆一口氣，出席庭訊的華人民眾也感到欣慰。

該案在上午接近11時開庭，從開始到結束不過五分鐘，華裔領袖陳家齡、陳慧華、李漢清等人出席旁聽；檢方開口便宣布撤銷對雷廷鐸的控罪，法官回應，相信這是檢察官辦公室進行徹查後作出的決定，對此表示同意，原先限制雷廷鐸接近中東裔家庭的人身保護令也被取消。

雷廷鐸事後接受採訪指出，案發當日妻子、13歲兒子、20多歲侄子全在家，甚至還有80多歲的老母親；當他看見中東裔家庭帶著球棒等武器現身，自然感到危險，何況之前就已經看到兒子被沙博(Hassan Saab)暴打的視頻，心中本就害怕。

當他們開門查看來人時，中東裔家庭已經踏進前院，自己只好拿起手邊能保護的東西自衛；可對於警察抵達後連他也被捕，「我都不知道為什麼要抓我」；如今檢方撤銷控罪，雷廷鐸表示鬆了一口氣，不過對於家庭未來的處境還是很擔憂，害怕會再次遭到報復，畢竟中東裔家庭也住得不遠。

「看到車經過都會覺得害怕，(擔心)會不會再來」，他說道，兒子與其中一名中東裔小孩同年級但不同班，平時雖不會撞見，但心中仍有恐懼，對此雷廷鐸現在必須全力照顧，每日都會專門載孩子上下課；目前，他和兒子都在接受心理治療中。

被問及是否可能搬家，雷廷鐸說房子是自己花錢買的，加上孩子辦理轉學也非常麻煩，不可能搬到別的地方住；他還補充道，從事珠寶工藝工作的他需大量用手，因此受傷至今都無法恢復工作，其中右手的無名指雖已拆線，但仍然有發麻的感覺、小拇指則還在包紮中，醫生透露可能還要休養兩、三個月，最後他也感謝所有一路支持、幫助他們一家的華裔組織和民眾。

雷廷鐸的代表律師羅百能(Robert Brown)指出，一開始接到檢方的電話時，對方原本打算撤銷雙方的指控，但他堅決反對；他也認同華社的示威起到關鍵作用，當了律師23年的他，首次看到檢察官辦公室多名高層官員對這件案子展現出極高的興趣和關注，並採用最嚴謹的態度進行調查。

羅百能表示，檢察官辦公室針對沙博的調查還在持續中，檢方將試圖從仇恨犯罪 角度下手；他也會提交相關證據，譬如雷廷鐸的傷勢證明等給檢方，爭取將沙博面臨的二級攻擊罪名升級成一級攻擊罪，並對其提出另一項的幫派攻擊(gang assault)控罪。

曲怡文表示，自這起暴力事件發生以來，她一直與雷家人保持聯繫，幫助他們與紐約市警、布碌崙地檢等溝通，最終迎來布碌崙地檢蔣莎樂(Eric Gonzalez)撤銷對雷先生的指控，「這是正確的做法，也是雷先生應得的結果」。接下來將繼續為他的兒子Brian尋求正義，據悉布碌崙地檢的仇恨犯罪部門目前已介入調查。