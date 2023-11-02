布碌崙201初中霸凌案 華生家長控罪已撤銷

雷廷鐸(左四)2日出庭，對檢方撤銷控罪感到鬆了一口氣。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙 (布魯克林)201初中霸凌事件及後續的中東裔家庭上門報復案，導致華裔 家長雷廷鐸也被逮捕控罪，引發華社的不滿；2日雷廷鐸在國王郡高等法院出庭，檢方表示在嚴謹的調查後，決定撤銷對其的指控，令雷廷鐸大鬆一口氣，出席庭訊的華人 家長也感到相當欣慰。

該案在上午接近11時開庭，從開始到結束不過五分鐘，檢方開口便宣布撤銷對雷廷鐸的控罪；法官表示相信這是檢察官辦公室進行徹查後作出的決定，對此表示同意，同時也取消雷廷鐸對中東裔家庭的人身保護令。

雷廷鐸事後接受採訪指出，案發當日不僅妻子、13歲兒子、以及20多歲的侄子在家，甚至還有80多歲的老母親，看到中東裔家庭帶著武器現身，自然感到危險，這份恐懼也因之前看到兒子被沙博(Hassan Saab)暴打的視頻更加深；當他們開門時，對方已經踏進前院，自己只好拿起能保護的東西自衛，但案發後自己也被逮捕，「我都不知道為什麼要抓我。」

面對檢方撤銷控罪，雷廷鐸表示鬆了一口氣，不過對於家庭未來的處境還是很擔憂，害怕會再次遭到報復，他和兒子目前也正在接受心理諮詢；最後，他也感謝所有一路支持、幫助他們一家的華裔組織和民眾。