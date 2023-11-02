木地板噪音爭執 公寓住戶槍決鄰居

紐約兩戶人家因住房的噪音問題起爭執，嫌犯帕斯掏出手槍將鄰居槍殺身亡。(截自X平台影片)

布碌崙(布魯克林)一棟公寓的上下樓鄰居此前因為木地板噪音問題起爭執，其中一名男性手持剪刀上前警告，結果對方掏出手槍將他及他的繼子槍殺身亡。市警局11月1日表示，殺人兇手拒捕未遂，期間還企圖用短刀襲警，已被警方擊斃。

紐約郵報(New York Post)報導，事件發生於10月29日，地點在東弗萊布許(East Flatbush)一棟公寓四樓靠近樓梯口的走廊，案發過程被監控攝像頭拍下。

當時，因為樓上木地板經常發出噪音，住在樓下的帕斯(Jason Pass)上樓找鄰居馬圖林(Bladimy Mathurin)理論，馬圖林則手持剪刀上前，並將刀刃對著帕斯的脖子；隨後，馬圖林的妻子試圖將其拉回，但馬圖林甩開她，此時帕斯從口袋掏出手槍擊 中馬圖林，而馬圖林兒子27歲的繼子莫德(Chinwai Mode)看似要逃跑，卻因跑向帕斯的方向，被槍擊身亡。馬圖林中槍後掙扎爬向房門，但帕斯再上前，以行刑的方式朝馬圖林補了一槍。

帕斯在作案後逃逸，遭到市警通緝。據悉，警方1日上午利用車牌識別系統，在海灣44街(Bay 44th St.)鎖定了帕斯駕駛的車輛並進行攔截；被截停後，帕斯帶著刀下車逃跑，警方隨即追捕帕斯並發生沖突，當時警方還嘗試與其進行了長達15分鐘的談判，期間帕斯持六吋的尖刀突然襲警，警察隨即開槍，將其擊斃。

市警巡邏長切爾(John Chell)說，「我們試圖與帕斯談判，可惜他沒有給我們選擇的機會，對我們突然發起攻擊。」他表示，帕斯身共中四槍，三槍擊中胸部，一槍擊中右腿。當時，帕斯仍未死亡，被緊急送往紐約大學朗格尼醫學中心(NYU Langone Hospital)後不治身亡。槍擊發生後，多名警察也因耳鳴前往醫院接受治療。