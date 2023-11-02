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市府「延壽計畫」 致力2030人均壽命增至83歲

記者張心／紐約報導
紐約市府推出「延壽計畫」，致力於在2030年，將全市人均壽命提升到83歲。(市長辦公室提供)
紐約市府推出「延壽計畫」，致力於在2030年，將全市人均壽命提升到83歲。(市長辦公室提供)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)11月1日與市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)宣布「延壽計畫」(HealthyNYC)，希望到2030年將全市人均壽命提升到83歲，並大力重視糖尿病、心血管病等容易致人過早死亡的慢性疾病。

市府統計顯示，由於新冠疫情的影響，市民的平均壽命在2020年下降到了78歲，雖然疫情以後，從2020年到2021年回升了2.7歲，但預期壽命仍然低於2019年的數據。此外，加上慢性病、藥物過量、暴力等情況加劇，長壽健康成為一項難題。

「我們不能再忽視這場危機了。」亞當斯表示，他和市衛生局長瓦桑合力推出「延壽計畫」，旨在解決因新冠病毒及其他慢性病導致的市民平均壽命減少，並提升至疫情前的預期壽命。與此同時，「延壽計畫」也包括重視宣傳、教育、診治慢性病、飲食不當導致的疾病、可篩檢預防的癌症、藥物過量、自殺、孕婦死亡、暴力致死等容易造成過早死的病因，以期在實現全民平均增壽到83歲的目標。

「延壽計畫」顯示，計畫到2030年，將全市心血管和糖尿病患者減少5%，包括肺癌、乳腺癌、結腸癌、宮頸癌和前列腺癌等可篩檢癌症患者減少20%，過量服藥、自殺、謀殺死亡人數，分別減少25%、10%和30%，新冠死亡人數減少60%，非洲裔女性孕婦死亡率減少10%。

為此，市府將採取系列措施，譬如，引導民眾增加對健康知識的了解，尤其是加強青少年心理健康教育，減少社交媒體等對其自殺意念的影響，引導市民重視素食，減少飲食不當造成的慢性病等。

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