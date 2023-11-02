曲怡文：不能因顧無證客忽略居民需求

州參議員曲怡文表示，不能因為照顧無證客而忽略本地居民的需求。(記者顏潔恩／攝影)

紐約市 仍深陷無證客 危機，代表布碌崙(布魯克林)8大道的民主黨州參議員曲怡文指出，在沒有聯邦政府的幫助下，紐約市短時間內湧入十多萬無證客，肯定會面臨資源短缺危機，「這對紐約客來說是非常不公平的，這樣的情況也不應該再持續。」而且，不能因為照顧無證客而忽略本地居民的需求。

她表示不同意市府設立庇護 所的方式，尤其是將其選區的日落公園娛樂中心改建成臨時難民所，事先完全沒有作出任何通知，甚至連議員都不知情，「事實上這幾年紐約市在管理遊民方面的工作一直處理不當，當遊民的人口持續增長，再加上現在湧進的難民，城市的整個庇護所系統不只負荷不了，根本就是一團糟。」

另外提供帳篷的做法也不合理，讓這些拖家帶口的難民在公園、人行道等公眾場所紮營，對他們而言不舒適，同時也會嚴重影響社區的生活品質、占用公眾的社會資源；而華社對難民的擔憂和疑慮，源自於紐約市未能很好地應對這場危機，首先在學校、交通和社區中心建庇護所，本就不是能解決問題的正確方法，只會給社區資源造成壓力。

曲怡文說，布碌崙南區是眾多移民家庭落腳的地方，他們也需要政府的關注與支持，卻長期遭到了忽略，「市府不能一邊幫助一群人，一邊剝奪另一群人的權利，不僅需要更高效、還需更有創意地尋求解決問題的辦法。」

她認為無證客危機，源於聯邦政府對邊境和移民制度管理的失當，不該由市、州府一肩承擔，聯邦也需要擔起責任；目前來說，聯邦給紐約市撥款1億4000萬元來應對這場危機，而州長霍楚(Kathy Hochul)今年就無證客危機管理上便投入了3億元，是聯邦撥款的兩倍。

而且，德州處理問題的手法也無法被接納，「他們一車一車地將難民送到紐約，也不願意向紐約市溝通協調，導致市府只能隨機應變」；她強調，身為地方民代，只能盡力和聯邦溝通，希望政府能盡到自己的義務，挺身而出採取更多行動。