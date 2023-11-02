康乃爾華生威脅殺猶太人被捕 家長：他有憂鬱症

康乃爾大學華裔學生戴派翠克被指控在網上發布威脅，並稱要殺害該校猶太社區成員的華人學生，遭逮捕過堂。（路透）

康乃爾大學(Cornell University)一名被指控在網上發布威脅，並稱要殺害該校猶太 社區成員的華人學生，被逮捕後於11月1日在聯邦法庭過堂，但被命令暫時在監獄 裡關押。

根據當地警方，21歲的華裔大三學生戴派翠克(Patrick Dai)在10月31日遭警方逮捕，因他揚言謀殺或傷害同校的猶太人，被以聯邦刑事罪名起訴，並在次日下午過堂。紐約北區聯邦檢察官辦公室指控其「使用跨州通信發布威脅要殺害或傷害他人」，若罪名成立，他將面臨最高五年徒刑與25萬元罰鍰。

庭審當日，戴同學穿著橙色監獄服出現在當地法庭，且雙手被手銬銬住，但他並沒有提出辯訴。在法官提問後，他多次回答「是的，法官先生」。整場聽證持續了大約10分鐘，過程中他的母親始終坐在後方。

然而，檢方以危險和逃跑的風險為由申請拘留戴同學，且後者的辯護律師則放棄了針對拘留聽證的權利。因此，戴同學被交回聯邦法警監管，下次出庭時間為11月15日。

檢察官表示，戴同學在一個在線論壇上發布了威脅要殺害和傷害校園內的猶太學生、並有意「開槍掃射」該校以猶太飲食為主的餐廳的貼文。據檢察官辦公室說法，戴同學在一篇帖子中寫道他將「攜帶突擊步槍到校園」，並開槍射向猶太人。起訴書顯示，戴同學在帖子中使用與哈瑪斯有關的用戶名，並使用反以色列和親巴勒斯坦 口號。

法庭文件還指，戴同學在接受審問時承認發布了威脅性信息，且聯邦調查局通過「緊急披露請求」，確定了貼文的網際協議地址與戴同學有關。儘管如此，戴同學的父親表示，他自2021年以來患有嚴重憂鬱症，但沒有暴力行為的歷史，相信兒子是清白的。

紀錄顯示，戴同學成績優秀，在Pittsford-Mendon高中曾是該校僅有的五名「全美優秀獎學金」(National Merit Scholarship)得主之一，也曾12次獲得AP學者獎(AP Scholar)，曾在羅切斯特總醫院(Rochester General Hospital)當志願者。在康乃爾大學，他擔任幫助學生學習編程語言MATLAB的學生導師，也是該校科學奧林匹克競賽團隊的後勤負責人。